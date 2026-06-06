Лидер "Новых людей" предложил поднять порог годового дохода для самозанятых

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев предложил поднять порог годового дохода для самозанятых до 5 миллионов рублей в год.
- Он отметил, что с режимом самозанятости дальше нужно будет "что-то решать", и сейчас его необходимо поддержать, чтобы люди не сомневались, становиться ли самозанятыми.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ предложил поднять порог годового дохода для самозанятых до 5 миллионов рублей в год с нынешних 2,4 миллиона.
"Этот режим действует с 2019 года, то есть уже семь лет, а порог за это время не менялся. С учетом накопленной инфляции, того, в каком мире мы сейчас живем, и того, что часть самозанятых уже хорошо развивается, - что им делать? Переходить в ИП, а это более сложный режим. Давайте просто поднимем порог вдвое - до 5 миллионов. Пять - хорошая цифра", - сказал Нечаев.
Лидер партии также отметил, что с самим режимом самозанятости дальше тоже надо будет "что-то решать".
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"Мы знаем, что еще больше двух лет - до конца 2028 года - он будет существовать в нынешнем виде, поэтому пока его нужно поддержать, чтобы люди не сомневались, идти ли в самозанятые. Сейчас многие засомневались. Пока поддержим - и одновременно обсуждаем, как режим трансформировать", - добавил он.
В начале июня на заключение в правительство РФ был направлен законопроект депутатов Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым, предлагающий увеличить лимит дохода самозанятых вдвое - с 2,4 миллиона до 4,3 миллиона рублей в год.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.