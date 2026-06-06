Лидер "Новых людей" предложил поднять порог годового дохода для самозанятых

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"Мы знаем, что еще больше двух лет - до конца 2028 года - он будет существовать в нынешнем виде, поэтому пока его нужно поддержать, чтобы люди не сомневались, идти ли в самозанятые. Сейчас многие засомневались. Пока поддержим - и одновременно обсуждаем, как режим трансформировать", - добавил он.