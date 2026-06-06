Леонов: решение по проведению ЧЕ в Казани может быть принято после Парижа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Окончательное решение о проведении чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани в 2028 году может быть принято после турнира в Париже.
- Чемпионат мира по водным видам спорта в Казани, запланированный на 2025 год, был перенесен из-за ситуации на Украине.
- Чемпионат Европы по водным видам спорта в Казани, который должен был пройти в 2024 году, перенесен на 2028 год.
КАЗАНЬ, 6 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил журналистам, что окончательное решение о проведении чемпионата Европы по водным видам спорта в Казани в 2028 году может быть принято после турнира в Париже.
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"Мы всегда открыты. Я всегда это говорил: у нас есть опыт, есть инфраструктура. Мы, наверное, сегодня одни из лучших с точки зрения не только дворца, но и количества 50-метровых бассейнов. Но проведение большого чемпионата - это очень непростая задача", - сказал Леонов.
"К чемпионату Европы мы готовы, потому что требования к нему другие. Самое ближайшее - 2028 год. Понятно, что ситуация складывается такая, что сложно сегодня утверждать. Мы находимся в дискуссии с европейской федерацией. Пока у нас есть письма, что на 28-й год планируется Казань. Мы будем, наверное, уже ближе к Парижу или после Парижа принимать какие-то официальные решения", - добавил Леонов.
Казань ранее принимала чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года, этапы Кубка мира по плаванию, а также чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года.