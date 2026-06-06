Леонов: решение по проведению ЧЕ в Казани может быть принято после Парижа

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"Мы всегда открыты. Я всегда это говорил: у нас есть опыт, есть инфраструктура. Мы, наверное, сегодня одни из лучших с точки зрения не только дворца, но и количества 50-метровых бассейнов. Но проведение большого чемпионата - это очень непростая задача", - сказал Леонов.