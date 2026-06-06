Глава "Промомеда" рассказал, когда появятся лекарства от рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель совета директоров фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый заявил, что лекарства, излечивающие рак, появятся примерно через 3–7 лет.
- Сейчас ведется третья фаза клинических исследований прорывной терапии рака, которая имеет новый подход к излечению целого ряда онкологических заболеваний.
- Результаты первой и второй фаз исследований обнадеживают.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Лекарства, которые именно излечивают рак, появятся примерно через 3-7 лет, сейчас ведется третья фаза клинических исследований, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый.
"Мы уже сейчас работаем, совместно с китайскими коллегами ведем клинические исследования третьей фазы абсолютно прорывной терапии, которая имеет новый подход к излечению целого ряда нозологий онкологических заболеваний", - сказал агентству Белый.
По его словам, это "прорывная терапия" рака.
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"Она перекрывает для раковой клетки три способа обеспечения жизни, синтеза белка и получения энергии. Когда мы создадим лекарства, которые будут перекрывать пять (способов), это будет абсолютная победа", - заявил основатель компании "Промомед".
Он рассказал, что с первым поколением препаратов от рака специалисты компании работали всего лишь несколько лет назад, а сейчас работают уже с третьим поколением.
"То есть это буквально вопрос 3-5-7 лет, чтобы лекарства, которые обеспечивают победу над раком, появились", - подчеркнул Белый.
Он также сообщил, что сейчас идет набор пациентов для третьей фазы исследования. "Клинический процесс в разгаре, и мы ожидаем очень-очень интересных результатов. Результаты первой и второй фазы, скажем так, очень сильно обнадеживают", - сказал председатель совета директоров фармацевтической компании.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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