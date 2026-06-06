Глава "Промомеда" рассказал, когда появятся лекарства от рака

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель совета директоров фармацевтической компании «Промомед» Петр Белый заявил, что лекарства, излечивающие рак, появятся примерно через 3–7 лет.

Сейчас ведется третья фаза клинических исследований прорывной терапии рака, которая имеет новый подход к излечению целого ряда онкологических заболеваний.

Результаты первой и второй фаз исследований обнадеживают.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Лекарства, которые именно излечивают рак, появятся примерно через 3-7 лет, сейчас ведется третья фаза клинических исследований, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ председатель совета директоров фармацевтической компании "Промомед" Петр Белый.

"Мы уже сейчас работаем, совместно с китайскими коллегами ведем клинические исследования третьей фазы абсолютно прорывной терапии, которая имеет новый подход к излечению целого ряда нозологий онкологических заболеваний", - сказал агентству Белый.

По его словам, это "прорывная терапия" рака.

« "Она перекрывает для раковой клетки три способа обеспечения жизни, синтеза белка и получения энергии. Когда мы создадим лекарства, которые будут перекрывать пять (способов), это будет абсолютная победа", - заявил основатель компании " Промомед ".

Он рассказал, что с первым поколением препаратов от рака специалисты компании работали всего лишь несколько лет назад, а сейчас работают уже с третьим поколением.

"То есть это буквально вопрос 3-5-7 лет, чтобы лекарства, которые обеспечивают победу над раком, появились", - подчеркнул Белый.

Он также сообщил, что сейчас идет набор пациентов для третьей фазы исследования. "Клинический процесс в разгаре, и мы ожидаем очень-очень интересных результатов. Результаты первой и второй фазы, скажем так, очень сильно обнадеживают", - сказал председатель совета директоров фармацевтической компании.