Долговой кризис вновь вызревает на западных рынках, заявил Кобяков

"(В настоящее время - ред.) главный долговой рынок мира - американский, и в целом на западных рынках сейчас снова вызревает долговой кризис. Это еще не ужас-ужас... (но - ред.) ситуацию уже сравнивают с 2007 годом", - сказал он на брифинге по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).