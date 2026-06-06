Долговой кризис вновь вызревает на западных рынках, заявил Кобяков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Советник президента России Антон Кобяков заявил о вызревании долгового кризиса на западных рынках.
- Ситуацию на западных рынках уже сравнивают с 2007 годом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Долговой кризис вновь вызревает на западных рынках, заявил советник президента РФ Антон Кобяков.
"(В настоящее время - ред.) главный долговой рынок мира - американский, и в целом на западных рынках сейчас снова вызревает долговой кризис. Это еще не ужас-ужас... (но - ред.) ситуацию уже сравнивают с 2007 годом", - сказал он на брифинге по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.