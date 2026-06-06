Москва надеется на долгосрочное развитие отношений с Пекином, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и Китай еще долгие годы могут развивать свои отношения.
- Он отметил, что отношения двух стран являются богатыми и многогранными.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Москва надеется, что Россия и Китай еще долгие столетия будут развивать свои отношения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что отношения двух стран очень богатые и многопрофильные.
"Мы надеемся, что еще долгие годы, десятилетия и столетия мы будем вместе идти по этому пути", - сказал Песков в интервью Центральному телевидению Китая.
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