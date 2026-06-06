Историческая победа русской звезды! Василевский повторил мощный рекорд

Андрей Василевский признан лучшим вратарем сезона НХЛ. Российский голкипер "Тампы" второй раз в карьере завоевал "Везина Трофи".

За награду сразились два россиянина

Российский голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский официально признан лучшим вратарем сезона Национальной хоккейной лиги. Россиянин стал обладателем престижного приза "Везина Трофи". Свою заслуженную награду Василевский получил по итогам ежегодного голосования среди генеральных менеджеров клубов НХЛ. Андрей набрал суммарно 114 баллов. Российского вратаря "Тампы" на первое место определили 17 клубных руководителей из 32 (еще девять из них поставили его на вторую строчку, двое — на третью).

Победу в этой номинации Василевский одержал с большим отрывом. Если исходить из результатов голосования, то конкурентов у Андрея не оказалось. Но формально за награду поборолись сразу два российских вратаря.

© Фото : nhl.com/lightning Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский © Фото : nhl.com/lightning Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский

Место в топ-2 также занял Илья Сорокин. Звездный голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" был номинирован на "Везину" второй раз в карьере. В 2023 году он расположился на третьей строчке, пропустив вперед Линуса Улльмарка и Коннора Хеллебайка соответственно. В этот раз Сорокин оказался вторым и набрал суммарно 51 балл. Восемь генменеджеров клубов НХЛ определили Илью на первое место, один — на второе, еще восемь поставили россиянина на третью строчку. После вратаря "Айлендерс" в списке номинантов на "Везину" расположился американец Джереми Свейман (46 очков) из "Бостон Брюинз", с которым, кстати, Василевский эффектно подрался в февральском матче "регулярки".

« "На "Везину" были номинированы два клиента нашего агентства: Андрей Василевский и Илья Сорокин. Для меня, как агента, это особенная честь представлять двух вратарей такого уровня, и я искренне болел за каждого из них. Рад и горд поздравить Андрея с заслуженной победой. Василевский вновь подтвердил свой статус одного из величайших вратарей в истории НХЛ. Эта награда принадлежит ему по праву. Илья провел выдающийся сезон и заслуживает самых теплых слов. Быть номинированным на "Везину" во второй раз в карьере говорит о его неизменно высоком уровне. Уверен, что его время еще впереди. Горжусь обоими", — порадовался за россиян в разговоре с РИА Новости агент вратарей Дэн Мильштейн.

© Фото : nhl.com/islanders Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин © Фото : nhl.com/islanders Голкипер "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин

Теперь не только Бобровский

Победа Василевского в голосовании на "Везину" была ожидаемой и прогнозируемой. Российский голкипер "Тампы" по итогам розыгрыша регулярного чемпионата НХЛ стал абсолютно лучшим вратарем лиги по числу добытых побед (39 в 58 матчах), а также показал один из лучших процентов отраженных бросков (91,2%) и коэффициент надежности (2,31). Кроме того, Андрей провел два сухих матча и даже отметился двумя результативными передачами.

Для Василевского эта награда стала второй в карьере. Голкипер "Лайтнинг" повторил мощный рекорд легендарного Сергея Бобровского, который до сих пор был единственным в истории российским вратарем, кому удалось выиграть "Везина Трофи" дважды за карьеру (в 2013 и 2017 годах).

« "Я очень благодарен. Если говорить с точки зрения профессии, то "Везина Трофи" — это одна из главных целей для вратаря. Но важна команда. Нужно многое, чтобы соорудить качественную оборону. Не могу выразить словами то, как сильно я благодарен своим товарищам по команде, а также тренерам, руководству клуба и болельщикам "Тампа". Этот приз — командная награда", — цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

© Фото : nhl.com/lightning Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский © Фото : nhl.com/lightning Голкипер "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский

Первая победа Василевского в карьере случилась в 2019 году, спустя семь лет он повторил громкий успех. За всю карьеру россиянин входил в тройку главных номинантов на "Везину" шесть раз (в 2018, 2019, 2020, 2021, 2025 и 2026 годах). За это время россиянин также выиграл два Кубка Стэнли, а в 2021 году был признан самым ценным игроком плей-офф НХЛ, став одним из немногих вратарей-обладателей "Конн Смайт Трофи".

За всю же историю НХЛ "Везина Трофи" удалось выиграть лишь трем вратарям из России: Андрею Василевскому и Сергею Бобровскому (оба — по два раза), а также Игорю Шестеркину (в 2022 году), который является самым высокооплачиваемым голкипером в истории лиги.

Полиция заставила Василевского понервничать

В последние сезоны НХЛ практикует вручение индивидуальных наград не в ходе торжественных церемоний, а именно что индивидуально. Лига для каждого лауреата продвигает личную историю и объявляет им о победе в номинации в ходе обычных жизненных ситуаций, делая приоритет в пользу сюрприза, а не торжеств.

Над Василевским в Америке решили своеобразно пошутить. Накануне российский вратарь "Тампы" по завершении тренировки на арене "Лайтнинг" был остановлен сотрудниками правоохранительных органов. Те сообщили Андрею о том, что якобы видели на парковке неизвестного человека, который будто бы что-то сделал с личным автомобилем хоккеиста. Подойдя к машине, отряд полиции Тампы приказал Василевскому оставаться на месте, пока сотрудники проводили вскрытие и обыск автомобиля. Напряженным момент обыска стал, когда патрульная собака сигнализировала о наличии в машине неизвестного предмета.

Полицейские обнаружили на пассажирском месте большой предмет в черной сумке. На вопрос полицейских о том, известно ли Василевскому, что это, Андрей ответил отрицательно. Позднее сотрудники патруля вытащили сумку из машины и, открыв ее перед вратарем "Тампы", представили ему награду. Действие получилось довольно символичным: Василевский сам по себе является любителем шуток, но в этот раз "жертвой" розыгрыша стал именно он.

« "Не думаю, что он что-то заподозрил и догадался, что происходит, когда мы сопроводили его к автомобилю. Он отступил на несколько шагов назад, когда мы открыли дверь машины, и там оказалась эта черная сумка. Андрей не знал, что это, он выглядел довольно взволнованным", — сказала офицер полиции, участвовала в розыгрыше.

© Фото : x.com/lightning Андрей Василевский © Фото : x.com/lightning Андрей Василевский

Сам Василевский признался, что для него этот сюрприз был неожиданным, однако подчеркнул, что когда увидел ту самую сумку с "Везина Трофи" внутри, догадался, что именно происходит: