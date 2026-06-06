Алиханов назвал глобальные задачи химической промышленности в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Антон Алиханов заявил, что глобальными задачами химической промышленности России являются достижение технологического суверенитета.
- Устойчивость цепочек производства, снижение зависимости от внешних технологий, повышение экологичности и энергоэффективности производств являются важнейшими приоритетами на сегодня.
- Россия стремится расширять экспорт своей продукции в дружественные страны и укреплять позиции в специальных полимерах, катализаторах, композиционных материалах и продукции для высокотехнологичных отраслей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Достижение технологического суверенитета, создание собственной сырьевой и технологической базы, развитие глубокой переработки сырья, выпуск специальной химии являются глобальными задачами химической промышленности России, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2026 глава Минпромторга России Антон Алиханов.
"Если говорить о глобальных задачах химической промышленности, то сегодня это, прежде всего, технологический суверенитет, создание собственной сырьевой и технологической базы, развитие глубокой переработки сырья, выпуск специальной химии, а также новых материалов с высокой добавленной стоимостью. Для отрасли это означает не просто наращивание объемов, а переход к более сложным продуктам, которые раньше в значительной степени импортировались", - сказал министр.
Он добавил, что устойчивость цепочек производства и сырья до готовой продукции, снижение зависимости от внешних технологий, повышение экологичности и энергоэффективности производств в химпроме являются важнейшими приоритетами на сегодня. При этом Россия стремится и расширять экспорт своей продукции в дружественные страны.
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"У нас есть преимущества в сырье, крупных промышленных площадках, инженерной школе, а также возможности быстро наращивать выпуск там, где рынок требует импортозамещения. Именно поэтому мы стремимся в том числе к укреплению позиций в специальных полимерах, катализаторах, композиционных материалах и продукции для высокотехнологичных отраслей, где сегодня формируется основная добавленная стоимость", - заключил министр.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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