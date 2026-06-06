Алиханов назвал глобальные задачи химической промышленности в России

"Если говорить о глобальных задачах химической промышленности, то сегодня это, прежде всего, технологический суверенитет, создание собственной сырьевой и технологической базы, развитие глубокой переработки сырья, выпуск специальной химии, а также новых материалов с высокой добавленной стоимостью. Для отрасли это означает не просто наращивание объемов, а переход к более сложным продуктам, которые раньше в значительной степени импортировались", - сказал министр.