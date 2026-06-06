Рейтинг@Mail.ru
Футболист "Баварии" пропустит чемпионат мира из-за травмы - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
12:09 06.06.2026 (обновлено: 12:15 06.06.2026)
Футболист "Баварии" пропустит чемпионат мира из-за травмы

Футболист "Баварии" Карль пропустит ЧМ-2026 из-за травмы

© Соцсети клубаФутболисты "Баварии"
Футболисты Баварии - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Соцсети клуба
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леннарт Карль получил разрыв связки мышц левого переднего бедра.
  • Леннарт Карль пропустит чемпионат мира 2026 года.
  • Вместо Карля в национальную команду получил вызов 20-летний полузащитник «Лейпцига» Ассан Уэдраого.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Леннарт Карль получил разрыв связки мышц левого переднего бедра, он пропустит чемпионат мира 2026 года, сообщается на сайте Федерации футбола Германии (DFB).
В пятницу стало известно, что 18-летний Карль получил травму на тренировке перед началом чемпионата мира. Тогда главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман сообщил, что повреждение "выглядит нехорошо" и игрок поехал на дополнительное обследование.
"Мне безумно жаль Ленни. Он отлично вписался в команду своей беззаботностью, игровым остроумием, темпом и просто как человек. Для него и для всех нас большой шок, что он пропускает чемпионат мира. Есть небольшое утешение, что он молод, и у него еще много турниров впереди. Мы бы очень хотели, чтобы он был в команде", - приводит слова Нагельсмана DFB.
Отмечается, что вместо Карля в национальную команду получил вызов 20-летний полузащитник "Лейпцига" Ассан Уэдраого, который дебютировал в составе сборной в ноябре 2025 года.
В сезоне-2025/26 18-летний Карль провел 40 матчей и забил девять мячей в составе "Баварии", выиграв чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе Е сборная Германии сыграет против команд Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Немецкая национальная команда является четырехкратным победителем чемпионатов мира (1954, 1974, 1990, 2014).
Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Ван Дейк анонсировал вероятный конец карьеры в сборной после ЧМ-2026
Вчера, 08:54
 
ФутболСпортБаварияЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    07.06 03:00
    Вегас
    Каролина
  • Теннис
    07.06 13:30
    Р. Сафиуллин
    А. Галарна
  • Теннис
    07.06 12:30
    Д. А. Беррейдж
    А. Блинкова
  • Теннис
    Завершен
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
    32
    66
  • Волейбол
    Завершен
    Грузия
    Израиль
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    США
    Германия
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Швейцария
    Австралия
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Катар
    Сальвадор
    0
    0
  • Футбол
    Завершен
    Боливия
    Шотландия
    0
    4
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Новая Зеландия
    1
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала