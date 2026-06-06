Футболист "Баварии" пропустит чемпионат мира из-за травмы

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Леннарт Карль получил разрыв связки мышц левого переднего бедра, он пропустит чемпионат мира 2026 года, сообщается на сайте Федерации футбола Германии (DFB).