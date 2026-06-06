Футболист "Баварии" пропустит чемпионат мира из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Леннарт Карль получил разрыв связки мышц левого переднего бедра.
- Леннарт Карль пропустит чемпионат мира 2026 года.
- Вместо Карля в национальную команду получил вызов 20-летний полузащитник «Лейпцига» Ассан Уэдраого.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Леннарт Карль получил разрыв связки мышц левого переднего бедра, он пропустит чемпионат мира 2026 года, сообщается на сайте Федерации футбола Германии (DFB).
В пятницу стало известно, что 18-летний Карль получил травму на тренировке перед началом чемпионата мира. Тогда главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман сообщил, что повреждение "выглядит нехорошо" и игрок поехал на дополнительное обследование.
"Мне безумно жаль Ленни. Он отлично вписался в команду своей беззаботностью, игровым остроумием, темпом и просто как человек. Для него и для всех нас большой шок, что он пропускает чемпионат мира. Есть небольшое утешение, что он молод, и у него еще много турниров впереди. Мы бы очень хотели, чтобы он был в команде", - приводит слова Нагельсмана DFB.
Отмечается, что вместо Карля в национальную команду получил вызов 20-летний полузащитник "Лейпцига" Ассан Уэдраого, который дебютировал в составе сборной в ноябре 2025 года.
В сезоне-2025/26 18-летний Карль провел 40 матчей и забил девять мячей в составе "Баварии", выиграв чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе Е сборная Германии сыграет против команд Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Немецкая национальная команда является четырехкратным победителем чемпионатов мира (1954, 1974, 1990, 2014).