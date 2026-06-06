Команда Ирана должна будет выезжать из США после матчей на ЧМ по футболу

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Команда Ирана по футболу должна будет выезжать с территории США после своих матчей на чемпионате мира, сообщил посол Ирана в Мексике Абольфазль Пасандиде.

"Мы сможем заезжать утром, и мы должны будем уезжать в тот же день", - заявил посол журналистам, его слова приводит агентство Франс Пресс.