Названы платежные инструменты, работающих без мобильного интернета

Краткий пересказ от РИА ИИ НСПК развивает инструменты платежной инфраструктуры, способные работать при временном отключении мобильного интернета.

В случае подключения торговой точки к проводному интернету клиенты смогут платить картами «Мир», включая использование Mir Pay и в будущем — «Волной».

Система быстрых платежей входит в перечень сервисов, включенных в «белый список» Минцифры России, что позволяет проводить платежи при наличии доступа к мобильному приложению банка и подключении продавца к проводному интернету.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) развивает инструменты платежной инфраструктуры, способные работать даже при временном отключении мобильного интернета - если торговая точка подключена к проводному, то можно платить Mir Pay, а в будущем - и "Волной", рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ замгендиректора НСПК Павел Потанин.

"НСПК последовательно развивает инструменты платежной инфраструктуры, обеспечивая устойчивость и доступность сервисов для пользователей и бизнеса в разных условиях. В случае временного отключения мобильного интернета, если торговая точка подключена к проводному интернету, то ее клиенты смогут платить картами "Мир" - как пластиком, Mir Pay, а в будущем и "Волной", - сказал он.

"Волна" - технология бесконтактной оплаты с iPhone через СБП и платежную систему "Мир" на базе Bluetooth от Национальной системы платежных карт. Среди преимуществ технологии - возможность проводить оплату на большем расстоянии от терминала, не заботясь о точном положении смартфона.

"Что касается Системы быстрых платежей, то она входит в перечень сервисов, включенных в "белый список" Минцифры России . Если у клиента есть доступ к своему мобильному приложению банка, а продавец подключен к проводному интернету – платеж пройдет", - также пояснил Потанин.

Более того, операции по картам при таком сценарии будут проходить и при оплате проезда – терминалы работают в режиме отложенной авторизации, то есть сама транзакция проходит уже тогда, когда терминал подключается к сети.

Также спикер рассказал, что в части СБП ведется развитие решений, направленных на расширение сценариев использования, включая проработку офлайн-версии персонального QR-кода, который попадает под правила универсального QR-кода.