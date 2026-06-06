Рейтинг@Mail.ru
Названы платежные инструменты, работающих без мобильного интернета - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
07:00 06.06.2026
Названы платежные инструменты, работающих без мобильного интернета

Потанин: при ограничениях мобильного интернета можно платить через Mir Pay

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкМужчина держит смартфон
Мужчина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Мужчина держит смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НСПК развивает инструменты платежной инфраструктуры, способные работать при временном отключении мобильного интернета.
  • В случае подключения торговой точки к проводному интернету клиенты смогут платить картами «Мир», включая использование Mir Pay и в будущем — «Волной».
  • Система быстрых платежей входит в перечень сервисов, включенных в «белый список» Минцифры России, что позволяет проводить платежи при наличии доступа к мобильному приложению банка и подключении продавца к проводному интернету.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Национальная система платежных карт (НСПК) развивает инструменты платежной инфраструктуры, способные работать даже при временном отключении мобильного интернета - если торговая точка подключена к проводному, то можно платить Mir Pay, а в будущем - и "Волной", рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ замгендиректора НСПК Павел Потанин.
"НСПК последовательно развивает инструменты платежной инфраструктуры, обеспечивая устойчивость и доступность сервисов для пользователей и бизнеса в разных условиях. В случае временного отключения мобильного интернета, если торговая точка подключена к проводному интернету, то ее клиенты смогут платить картами "Мир" - как пластиком, Mir Pay, а в будущем и "Волной", - сказал он.
Мессенджер Макс - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В НСПК рассказали о работе над подключением новых банков к "Максу"
5 июня, 12:58
"Волна" - технология бесконтактной оплаты с iPhone через СБП и платежную систему "Мир" на базе Bluetooth от Национальной системы платежных карт. Среди преимуществ технологии - возможность проводить оплату на большем расстоянии от терминала, не заботясь о точном положении смартфона.
"Что касается Системы быстрых платежей, то она входит в перечень сервисов, включенных в "белый список" Минцифры России. Если у клиента есть доступ к своему мобильному приложению банка, а продавец подключен к проводному интернету – платеж пройдет", - также пояснил Потанин.
Более того, операции по картам при таком сценарии будут проходить и при оплате проезда – терминалы работают в режиме отложенной авторизации, то есть сама транзакция проходит уже тогда, когда терминал подключается к сети.
Также спикер рассказал, что в части СБП ведется развитие решений, направленных на расширение сценариев использования, включая проработку офлайн-версии персонального QR-кода, который попадает под правила универсального QR-кода.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Карты национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
НСПК пилотирует новый сценарий в СБП для ускорения переводов
3 июня, 16:01
 
ПМЭФ-2026ТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала