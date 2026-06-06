Шадаев: в России могут запустить программу по обучению учителей ИИ-навыкам

Краткий пересказ от РИА ИИ Минцифры и Минпросвещения рассматривают запуск программы для повышения навыков учителей по использованию современных ИИ-инструментов.

Изменения в порядок аттестации не планируются.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минцифры РФ и Минпросвещения рассматривают запуск программы для повышения навыков учителей по использованию современных ИИ-инструментов, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.

« "Минцифры совместно с Минпросвещения рассматривает запуск комплексной программы повышения навыков учителей по использованию современных ИИ-инструментов", - рассказал он в рамках IT-завтрака.

При этом он отметил, что никаких изменений в порядок аттестации учителей не планируется.