Шадаев: в России могут запустить программу по обучению учителей ИИ-навыкам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минцифры и Минпросвещения рассматривают запуск программы для повышения навыков учителей по использованию современных ИИ-инструментов.
- Изменения в порядок аттестации не планируются.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минцифры РФ и Минпросвещения рассматривают запуск программы для повышения навыков учителей по использованию современных ИИ-инструментов, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.
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"Минцифры совместно с Минпросвещения рассматривает запуск комплексной программы повышения навыков учителей по использованию современных ИИ-инструментов", - рассказал он в рамках IT-завтрака.
При этом он отметил, что никаких изменений в порядок аттестации учителей не планируется.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.