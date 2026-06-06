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Шадаев: в России могут запустить программу по обучению учителей ИИ-навыкам - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
11:49 06.06.2026 (обновлено: 11:54 06.06.2026)
Шадаев: в России могут запустить программу по обучению учителей ИИ-навыкам

Шадаев: в России могут запустить по обучению учителей ИИ-навыкам

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкМинистр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минцифры и Минпросвещения рассматривают запуск программы для повышения навыков учителей по использованию современных ИИ-инструментов.
  • Изменения в порядок аттестации не планируются.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минцифры РФ и Минпросвещения рассматривают запуск программы для повышения навыков учителей по использованию современных ИИ-инструментов, сообщил глава Минцифры РФ Максут Шадаев на полях ПМЭФ-2026.
«
"Минцифры совместно с Минпросвещения рассматривает запуск комплексной программы повышения навыков учителей по использованию современных ИИ-инструментов", - рассказал он в рамках IT-завтрака.
При этом он отметил, что никаких изменений в порядок аттестации учителей не планируется.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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