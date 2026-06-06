Сборная Португалии обыграла команду Чили в товарищеском матче

В добавленное к первому тайму время на половине поля чилийской команды после игрового стыка началась массовая потасовка с участием футболистов обеих сборных, включая запасных игроков. Леау ударил кулаком в лицо защитника Ивана Романа, после чего тот упал на газон. Игрок остался лежать на поле, закрыв рукой область глаза, и вскоре ему была оказана медицинская помощь. На второй компенсированной минуте итальянский арбитр Лука Дзуфферли показал красные карточки Леау и Роману.