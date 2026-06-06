Сборная Португалии обыграла команду Чили в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Португалии по футболу обыграла команду Чили в товарищеском матче со счетом 2:1.
- В ходе матча произошла массовая потасовка, в результате которой итальянский арбитр Лука Дзуфферли показал красные карточки игрокам Леау и Роману.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная Португалии по футболу обыграла команду Чили в товарищеском матче.
Встреча в Оэйраше (Португалия) завершилась со счетом 2:1. В составе победителей мячи забили Гонсалу Гедеш (58-я минута) и Бруну Фернандеш (75). У гостей отличился Лукас Сепеда (90+2).
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В добавленное к первому тайму время на половине поля чилийской команды после игрового стыка началась массовая потасовка с участием футболистов обеих сборных, включая запасных игроков. Леау ударил кулаком в лицо защитника Ивана Романа, после чего тот упал на газон. Игрок остался лежать на поле, закрыв рукой область глаза, и вскоре ему была оказана медицинская помощь. На второй компенсированной минуте итальянский арбитр Лука Дзуфферли показал красные карточки Леау и Роману.
В следующем товарищеском матче сборная Португалии примет команду Нигерии 10 июня.
Сборная Португалии сыграет на чемпионате мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе K португальцы сыграют с командами ДР Конго, Узбекистана и Колумбии. Чилийцы не квалифицировались на турнир.