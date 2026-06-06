Леау ударил игрока сборной Чили кулаком в лицо и получил красную карточку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау ударил кулаком в лицо футболиста сборной Чили Ивана Романа во время товарищеского матча.
- Оба игрока получили красные карточки.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Нападающий итальянского "Милана" и сборной Португалии Рафаэл Леау ударил кулаком в лицо футболиста сборной Чили Ивана Романа и получил прямую красную карточку в первом тайме товарищеского матча.
Встреча сборных Португалии и Чили проходит в субботу в Оэйраше (Португалия). В добавленное к первому тайму время на половине поля чилийской команды после игрового стыка началась массовая потасовка с участием футболистов обеих сборных, включая запасных игроков.
В ходе столкновения Леау ударил кулаком в лицо защитника Ивана Романа, после чего тот упал на газон. Игрок остался лежать на поле, закрыв рукой область глаза, и вскоре ему была оказана медицинская помощь. Позднее итальянский арбитр Лука Дзуфферли показал красные карточки Леау и Роману.
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