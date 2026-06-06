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Леау ударил игрока сборной Чили кулаком в лицо и получил красную карточку - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Футбол
 
22:13 06.06.2026
Леау ударил игрока сборной Чили кулаком в лицо и получил красную карточку

Леау ударил футболиста сборной Чили кулаком в лицо и получил красную карточку

© Фото : Сайт "Милана"Рафаэл Леау
Рафаэл Леау - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : Сайт "Милана"
Рафаэл Леау. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий «Милана» и сборной Португалии Рафаэл Леау ударил кулаком в лицо футболиста сборной Чили Ивана Романа во время товарищеского матча.
  • Оба игрока получили красные карточки.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Нападающий итальянского "Милана" и сборной Португалии Рафаэл Леау ударил кулаком в лицо футболиста сборной Чили Ивана Романа и получил прямую красную карточку в первом тайме товарищеского матча.
Встреча сборных Португалии и Чили проходит в субботу в Оэйраше (Португалия). В добавленное к первому тайму время на половине поля чилийской команды после игрового стыка началась массовая потасовка с участием футболистов обеих сборных, включая запасных игроков.
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В ходе столкновения Леау ударил кулаком в лицо защитника Ивана Романа, после чего тот упал на газон. Игрок остался лежать на поле, закрыв рукой область глаза, и вскоре ему была оказана медицинская помощь. Позднее итальянский арбитр Лука Дзуфферли показал красные карточки Леау и Роману.
После первого тайма счет в матче - 0:0. Ранее 26-летний Леау был включен в состав сборной Португалии на чемпионат мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
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