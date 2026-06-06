Балерди исключен из состава сборной Аргентины на ЧМ по футболу из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Защитник Леонардо Балерди исключен из состава сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года.
- Балерди получил травму икроножной мышцы правой ноги.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Защитник Леонардо Балерди исключен из состава сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года в связи с травмой, сообщается на странице Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в соцсети X.
Уточняется, что Балерди получил травму икроножной мышцы правой ноги. Имя игрока, который его заменит, пока не названо.
Балерди 27 лет. В минувшем сезоне он провел 36 матчей за французский "Марсель" и забил один гол. На его счету 11 матчей в составе сборной Аргентины.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Сборная Аргентины сыграет в группе J с командами Алжира, Австрии и Иордании.