Балерди исключен из состава сборной Аргентины на ЧМ по футболу из-за травмы

Краткий пересказ от РИА ИИ Защитник Леонардо Балерди исключен из состава сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года.

Балерди получил травму икроножной мышцы правой ноги.

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Защитник Леонардо Балерди исключен из состава сборной Аргентины на чемпионат мира 2026 года в связи с травмой, сообщается на странице Ассоциации футбола Аргентины (AFA) в соцсети X.

Уточняется, что Балерди получил травму икроножной мышцы правой ноги. Имя игрока, который его заменит, пока не названо.

Балерди 27 лет. В минувшем сезоне он провел 36 матчей за французский "Марсель" и забил один гол. На его счету 11 матчей в составе сборной Аргентины.