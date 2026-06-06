Бельгия разгромила Тунис в товарищеском матче

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Туниса в товарищеском матче.

На чемпионате мира сборная Бельгии сыграет с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии в группе G. Команда Туниса встретится со сборными Швеции, Японии и Нидерландов в группе F.