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Бельгия разгромила Тунис в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Футбол
 
18:32 06.06.2026
Бельгия разгромила Тунис в товарищеском матче

Сборная Бельгии разгромила команду Туниса в товарищеском матче

© Фото : Соцсети сборной БельгииСборная Бельгии по футболу
Сборная Бельгии по футболу - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Фото : Соцсети сборной Бельгии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Туниса в товарищеском матче со счетом 5:0.
  • На чемпионате мира сборная Бельгии сыграет с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии в группе G, а команда Туниса встретится со сборными Швеции, Японии и Нидерландов в группе F.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Туниса в товарищеском матче.
Встреча в Брюсселе завершилась со счетом 5:0. Мячи забили Леандро Троссард (28-я минута), Шарль Де Кетеларе (53), Кевин Де Брёйне (65), Доди Лукебакио (85) и Николас Раскин (87).
На чемпионате мира сборная Бельгии сыграет с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии в группе G. Команда Туниса встретится со сборными Швеции, Японии и Нидерландов в группе F.
Мировое первенство пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.
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