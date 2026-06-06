Бельгия разгромила Тунис в товарищеском матче

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Туниса в товарищеском матче со счетом 5:0.
- На чемпионате мира сборная Бельгии сыграет с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии в группе G, а команда Туниса встретится со сборными Швеции, Японии и Нидерландов в группе F.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Сборная Бельгии по футболу одержала победу над командой Туниса в товарищеском матче.
Встреча в Брюсселе завершилась со счетом 5:0. Мячи забили Леандро Троссард (28-я минута), Шарль Де Кетеларе (53), Кевин Де Брёйне (65), Доди Лукебакио (85) и Николас Раскин (87).
На чемпионате мира сборная Бельгии сыграет с командами Египта, Ирана и Новой Зеландии в группе G. Команда Туниса встретится со сборными Швеции, Японии и Нидерландов в группе F.
Мировое первенство пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.