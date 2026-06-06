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СМИ: ЧМ-2026 может стать рекордным по объемам выпитого болельщиками пива - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Футбол
 
17:57 06.06.2026 (обновлено: 17:58 06.06.2026)
СМИ: ЧМ-2026 может стать рекордным по объемам выпитого болельщиками пива

FT: ЧМ-2026 может стать рекордным по объемам выпитого болельщиками пива

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Все участники ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Аналитики ожидают, что болельщики на чемпионате мира по футболу 2026 года выпьют на миллиард пинт пива больше, чем в прошлые годы.
  • Чемпионат мира 2026 года включает в себя игру 48 команд и 104 матча, что создает предпосылки для увеличения потребления пива.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Аналитики ожидают, что болельщики на грядущем чемпионате мира по футболу выпьют на миллиард пинт пива (около 500 миллионов литров) больше, чем в прошлые годы, что может сделать его "самым пьяным" чемпионатом в истории, сообщает издание Financial Times со ссылкой на данные инвестиционной компании Jefferies.
"По прогнозам, во время чемпионата мира по футболу болельщики выпьют на миллиард пинт пива больше, что станет крайне необходимым стимулом для испытывающей трудности пивоваренной отрасли", - пишет издание.
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Отмечается, что в 2026 году чемпионат мира включает в себя игру 48 команд и 104 матча, по сравнению с 64 играми в предыдущие годы, что создает предпосылки для того, чтобы ожидать "самый пьяный чемпионат мира в истории".
В частности, аналитики ожидают, что чемпионат, который проходит в Северной Америке, на трех крупнейших пивных рынках, увеличит глобальные объемы продаж пива на 0,2–0,3% в 2026 году.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. На территории США матчи примут 11 городов.
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