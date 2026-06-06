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Стали известны самые бюджетные города для посещения матчей ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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09:49 06.06.2026 (обновлено: 11:57 06.06.2026)
Стали известны самые бюджетные города для посещения матчей ЧМ-2026

Мексика стала самым доступным местом для футбольных туристов на ЧМ-2026

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦентр города Мехико
Центр города Мехико - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / РИА Новости
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мексиканские города, где будут проводиться матчи ЧМ-2026, оказались самыми доступными для футбольных туристов с точки зрения краткосрочной аренды.
  • Номер на одного взрослого в Мехико в период с 10 по 12 июня обойдется минимум в 25 долларов.
  • Проживание во время первых игр чемпионата в городах США и Канады минимум в два раза дороже, чем в мексиканских городах.
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Мексиканские города, где будут проводиться матчи ЧМ-2026, оказались самыми доступными для футбольных туристов с точки зрения краткосрочной аренды, выяснило РИА Новости, проанализировав стоимость жилья.
Самым бюджетным вариантом размещения стала столица Мексики, где 11 июня пройдет матч открытия, следует из изученных РИА Новости данных.
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За основу анализа были взяты цены за проживание на две ночи - с заселением за день до первого матча в городе-участнике и выездом на следующий день после игры.
Номер на одного взрослого в период с 10 по 12 июня в Мехико обойдется минимум в 25 долларов, или около 1,8 тысячи рублей. Такой номер можно снять в отеле около автобусной станции местного аэропорта. За ту же сумму можно забронировать кровать в общей комнате в хостеле в исторической части города.
Чуть дороже для болельщика обойдется жилье в оставшихся двух мексиканских городах-участниках: стоимость проживания на даты первой игры в Гвадалахаре начинается от 31 доллара, а в Монтеррее от 36 долларов.
Проживание во время первых игр чемпионата в городах США и Канады минимум в два раза дороже, выяснило РИА Новости. Самым дешевым вариантом размещения там стало место в хостеле в Майами за 46 долларов.
Чемпионат мира 2026 года впервые пройдет с участием 48 национальных команд. Турнир также впервые примут сразу три страны — США, Канада и Мексика. Матчи пройдут с 11 июня по 19 июля в 16 городах.
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