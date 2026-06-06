Стали известны самые бюджетные города для посещения матчей ЧМ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Мексиканские города, где будут проводиться матчи ЧМ-2026, оказались самыми доступными для футбольных туристов с точки зрения краткосрочной аренды.

Номер на одного взрослого в Мехико в период с 10 по 12 июня обойдется минимум в 25 долларов.

Проживание во время первых игр чемпионата в городах США и Канады минимум в два раза дороже, чем в мексиканских городах.

ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Мексиканские города, где будут проводиться матчи ЧМ-2026, оказались самыми доступными для футбольных туристов с точки зрения краткосрочной аренды, выяснило РИА Новости, проанализировав стоимость жилья.

Самым бюджетным вариантом размещения стала столица Мексики, где 11 июня пройдет матч открытия, следует из изученных РИА Новости данных.

За основу анализа были взяты цены за проживание на две ночи - с заселением за день до первого матча в городе-участнике и выездом на следующий день после игры.

Номер на одного взрослого в период с 10 по 12 июня в Мехико обойдется минимум в 25 долларов, или около 1,8 тысячи рублей. Такой номер можно снять в отеле около автобусной станции местного аэропорта. За ту же сумму можно забронировать кровать в общей комнате в хостеле в исторической части города.

Чуть дороже для болельщика обойдется жилье в оставшихся двух мексиканских городах-участниках: стоимость проживания на даты первой игры в Гвадалахаре начинается от 31 доллара, а в Монтеррее от 36 долларов.

Проживание во время первых игр чемпионата в городах США и Канады минимум в два раза дороже, выяснило РИА Новости. Самым дешевым вариантом размещения там стало место в хостеле в Майами за 46 долларов.