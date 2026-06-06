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Ван Дейк анонсировал вероятный конец карьеры в сборной после ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Футбол
 
08:54 06.06.2026 (обновлено: 11:57 06.06.2026)
Ван Дейк анонсировал вероятный конец карьеры в сборной после ЧМ-2026

Ван Дейк заявил, что может завершить карьеру в сборной Нидерландов после ЧМ-2026

© пресс-служба сборной Нидерландов по футболуЗащитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк
Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© пресс-служба сборной Нидерландов по футболу
Защитник сборной Нидерландов Вирджил Ван Дейк. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк допустил, что может завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2026 года.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Защитник английского "Ливерпуля" и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк допустил, что может завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира 2026 года.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Сборная Нидерландов сыграет в группе F, где ей будут противостоять команды Японии, Швеции и Туниса.
«

"Но будет ли это моим последним турниром в составе сборной, я еще не знаю. Подумаю об этом только после чемпионата мира. Я отправлюсь в отпуск, чтобы прийти в себя и подумать обо всем, что было в "Ливерпуле" за последний год. Надеюсь, смогу это сделать с Кубком мира подмышкой", - приводит слова ван Дейка nu.nl.

Ван Дейку 34 года. На его счету 91 матч и 12 голов в составе сборной Нидерландов. В составе национальной команды он доходил до полуфинала чемпионата Европы 2024 года, четвертьфинала чемпионата мира 2022 года, а также завоевывал серебро Лиги наций УЕФА.
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ФутболСпортНидерландыСШАМексикаВирджил ван ДейкЛиверпульЧМ по футболу 2026
 
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