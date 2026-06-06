Ван Дейк анонсировал вероятный конец карьеры в сборной после ЧМ-2026

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"Но будет ли это моим последним турниром в составе сборной, я еще не знаю. Подумаю об этом только после чемпионата мира. Я отправлюсь в отпуск, чтобы прийти в себя и подумать обо всем, что было в "Ливерпуле" за последний год. Надеюсь, смогу это сделать с Кубком мира подмышкой", - приводит слова ван Дейка nu.nl.