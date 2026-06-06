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Лидер сезона Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Монако "Формулы-1" - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Формула-1
 
18:44 06.06.2026 (обновлено: 18:45 06.06.2026)
Лидер сезона Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Монако "Формулы-1"

Пилот "Мерседеса" Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Монако "Формулы-1"

© AP Photo / Luca BrunoИтальянский пилот Андреа Кими Антонелли
Итальянский пилот Андреа Кими Антонелли - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Luca Bruno
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем квалификации к гонке Гран-при Монако «Формулы-1».
  • Вторым в квалификации стал нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим — британец Льюис Хэмилтон из «Феррари».
  • Монегаск Шарль Леклер, выступающий за «Феррари», занял четвертое место на стартовой решетке, врезавшись в стену в ходе своей последней попытки в финальном сегменте квалификации.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Пилот "Мерседеса" Кими Антонелли стал победителем квалификации к гонке Гран-при Монако "Формулы-1", который проходит на городской трассе в Монте-Карло.
Лучший круг итальянец проехал за 1 минуту 12,051 секунды. Вторым стал нидерландец Макс Ферстаппен (отставание - 0,043 секунды) из "Ред Булл" , третьим - британец Льюис Хэмилтон (+0,228), представляющий "Феррари".
Четвертое место на стартовой решетке займет монегаск Шарль Леклер, выступающий за "Феррари". В ходе своей последней попытки в финальном сегменте квалификации он врезался в стену и не смог улучшить результат (1 минута 12,351 секунды). При этом Леклер показал лучшее время в первой свободной практике, а во второй и третьей тренировках стал вторым. 3 июня гонщик продлил контракт с "Феррари".
Также в первую десятку вошли: 5. Исак Хаджар ("Ред Булл", +0,383), 6. Джордж Расселл ("Мерседес", +0,394), 7. Оскар Пиастри ("Макларен", +0,573), 8. Ландо Норрис ("Макларен", +0,714), 9. Пьер Гасли ("Альпин", +1,175), 10. Лиам Лоусон ("Рейсинг Буллз", +1,361).
Гонка состоится в воскресенье.
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Формула-1Шарль ЛеклерМакс ФерстаппенЛьюис ХэмилтонМерседесФеррариМонако
 
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