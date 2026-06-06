Антонелли выиграл третью практику Гран-при Монако

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время в третьей свободной практике шестого этапа "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит на городской трассе в Монте-Карло.