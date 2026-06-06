Антонелли выиграл третью практику Гран-при Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кими Антонелли из «Мерседеса» показал лучшее время в третьей свободной практике Гран-при Монако, составившее 1 минуту 12,720 секунды.
- Сессия была прервана красным флагом из-за аварии британского пилота Оливера Бермана из «Хаас», который врезался в стену.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Итальянский пилот "Мерседеса" Кими Антонелли показал лучшее время в третьей свободной практике шестого этапа "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит на городской трассе в Монте-Карло.
Лучшее время Антонелли составило 1 минуту 12,720 секунды. Вторым стал монегаск Шарль Леклер из "Феррари" (отставание - 0,327 секунды), третьим - его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,331).
За 15 минут до завершения сессия была прервана красным флагом. Британский пилот команды "Хаас" Оливер Берман врезался в стену и разбил машину.
Позднее в субботу пройдет квалификация к основной гонке, которая состоится в воскресенье.