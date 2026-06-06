Киев и Кишинев не предлагают альтернативы формату "5+2", заявил посол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Молдавии Олег Озеров заявил, что Украина и Молдавия критикуют переговорный формат по приднестровскому урегулированию "5+2", но не могут предложить вменяемой альтернативы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Украина и Молдавия критикуют переговорный формат по приднестровскому урегулированию "5+2", но при этом не могут предложить какой-либо вменяемой альтернативы, заявил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров.
Министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев 4 июня подчеркнул, что у Кишинева нет жизнеспособного плана урегулирования, а все подходы молдавской стороны грубо нарушают международное право и ущемляют права и свободы населения Приднестровья. Глава ПМР Вадим Красносельский заявлял, что переговоры в формате "1+1" не приносят результатов.
Как напомнил Озеров, формат переговоров "5+2" с участием России признан на международном уровне.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.