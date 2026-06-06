Киев и Кишинев не предлагают альтернативы формату "5+2", заявил посол

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Украина и Молдавия критикуют переговорный формат по приднестровскому урегулированию "5+2", но при этом не могут предложить какой-либо вменяемой альтернативы, заявил РИА Новости посол России в Молдавии Олег Озеров.