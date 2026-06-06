Минпромторг и Минтранс обсуждают финансирование обновления ветхого флота

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"У нас были жесткие предложения относительно того, что (суда возрастом - ред.) 50 плюс запретить. Хотя, честно говоря, в ходе дискуссии пришли к выводу, что все-таки есть компании добросовестные вполне себе, которые умеют поддерживать техническое состояние, и даже старый флот у них эксплуатируется исправно, и они нормальном состоянии находятся", - добавил министр.