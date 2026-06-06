Минпромторг и Минтранс обсуждают финансирование обновления ветхого флота

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпромторг России совместно с Минтрансом обсуждают вопрос возможных источников финансирования программы обновления ветхого флота в стране.
- Ключевым направлением является решение вопроса о доступном льготном финансировании по аналогии с авиастроением и программами ГТЛК в области судостроения.
- Необходимо менять нормативное регулирование в части обязательности и срочности прохождения дополнительных инспекций и проверки состояния агрегатов водного транспорта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Минпромторг России совместно с Минтрансом обсуждают вопрос возможных источников финансирования программы обновления в стране ветхого флота, рассказал журналистам министр промышленности и торговли Антон Алиханов в кулуарах ПМЭФ-2026.
"Мы сейчас с Андреем Сергеевичем Никитиным (главой Минтранса РФ - ред.) и его командой обсуждаем тоже вопрос возможных источников для финансирования программы обновления флота в нашей стране. Производственные мощности у нас для того, чтобы реку обслужить, есть. И вот постепенно тот флот, который сейчас находится в коридоре от 40 до 50, заменить в течение ближайших 5 лет на новый", - сказал министр о ситуации с ветхим флотом в России.
Он подчеркнул, что в данной ситуации ключевым направлением является решение вопроса о доступном льготном финансировании по аналогии с авиастроением и программами ГТЛК в области судостроения.
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"Есть у нас некоторые наработки по этому году, по допфинансированию. Но нам нужен постоянный, надежный источник доходов, который нас обеспечит от возможных штормов и даст нам гарантированный заказ на год", - отметил Алиханов.
По его словам, на сегодня также необходимо менять нормативное регулирование в части обязательности и срочности прохождения дополнительных инспекций и проверки состояния агрегатов водного транспорта. Это позволит не допускать каких-то катастрофических последствий возможных.
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"У нас были жесткие предложения относительно того, что (суда возрастом - ред.) 50 плюс запретить. Хотя, честно говоря, в ходе дискуссии пришли к выводу, что все-таки есть компании добросовестные вполне себе, которые умеют поддерживать техническое состояние, и даже старый флот у них эксплуатируется исправно, и они нормальном состоянии находятся", - добавил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.