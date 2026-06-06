Руководителя "Феррари" госпитализировали в Монако во время Гран-при

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель команды «Формулы-1» «Феррари» Фредерик Вассер попал в больницу в Монако.
- Дополнительная медицинская информация о состоянии Фредерика Вассера не предоставлена.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Руководитель команды "Формулы-1" "Феррари" француз Фредерик Вассер попал в больницу в Монако, сообщается в аккаунте "конюшни" в соцсети Х.
"Фред Вассер не будет присутствовать на трассе сегодня. После некоторых медицинских обследований он останется под наблюдением врачей в местном медицинском учреждении. Никакая дополнительная медицинская информация предоставлена не будет. Мы желаем ему скорейшего восстановления и ждем его возвращения на трассу", - говорится в сообщении "Феррари".
Вассеру 58 лет. Он присоединился к "Феррари" в начале 2023 года, подписав многолетний контракт. В составе команды выступают семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер.
В субботу в Монако пройдет квалификация к основной гонке шестого этапа "Формулы-1", которая состоится 7 июня.