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Руководителя "Феррари" госпитализировали в Монако во время Гран-при - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Формула-1
 
12:42 06.06.2026
Руководителя "Феррари" госпитализировали в Монако во время Гран-при

Руководитель команды "Формулы-1" "Феррари" Вассер госпитализирован в Монако

© пресс-служба Scuderia FerrariРуководитель и генеральный менеджер "Scuderia Ferrari" Фредерик Вассер
Руководитель и генеральный менеджер Scuderia Ferrari Фредерик Вассер - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© пресс-служба Scuderia Ferrari
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководитель команды «Формулы-1» «Феррари» Фредерик Вассер попал в больницу в Монако.
  • Дополнительная медицинская информация о состоянии Фредерика Вассера не предоставлена.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Руководитель команды "Формулы-1" "Феррари" француз Фредерик Вассер попал в больницу в Монако, сообщается в аккаунте "конюшни" в соцсети Х.
"Фред Вассер не будет присутствовать на трассе сегодня. После некоторых медицинских обследований он останется под наблюдением врачей в местном медицинском учреждении. Никакая дополнительная медицинская информация предоставлена не будет. Мы желаем ему скорейшего восстановления и ждем его возвращения на трассу", - говорится в сообщении "Феррари".
Вассеру 58 лет. Он присоединился к "Феррари" в начале 2023 года, подписав многолетний контракт. В составе команды выступают семикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер.
В субботу в Монако пройдет квалификация к основной гонке шестого этапа "Формулы-1", которая состоится 7 июня.
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