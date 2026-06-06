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В ФБР годами готовились к обеспечению безопасности ЧМ-2026 в США - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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15:15 06.06.2026 (обновлено: 16:08 06.06.2026)
В ФБР годами готовились к обеспечению безопасности ЧМ-2026 в США

ФБР заявило, что годами готовилось к обеспечению безопасности ЧМ-2026 в США

© AP Photo / Tom BakerАгенты ФБР
Агенты ФБР - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Tom Baker
Агенты ФБР. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ФБР США годами готовилось к обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу 2026 года и уверено в созданной системе защиты турнира.
  • В подготовке к обеспечению безопасности ЧМ участвуют федеральные, региональные, местные, племенные и территориальные структуры США, а также международные правоохранительные партнеры и власти принимающих стран.
ВАШИНГТОН, 6 июн - РИА Новости. Федеральное бюро расследований (ФБР) США годами готовилось к обеспечению безопасности чемпионата мира по футболу 2026 года и уверено в созданной совместно с партнерами системе защиты турнира, заявили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"ФБР годами планировало подготовку к чемпионату мира по футболу 2026 года, и мы уверены в системе безопасности, которую выстроили совместно с нашими партнерами в правительстве США", - говорится в полученном агентством комментарии бюро.
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В ФБР отметили, что предстоящий турнир станет крупнейшим спортивным мероприятием, когда-либо проводившимся на территории США. Матчи чемпионата пройдут в 11 американских городах и соберут болельщиков со всего мира.
В ведомстве подчеркнули, что его роль является частью более широких общегосударственных усилий по обеспечению безопасности ЧМ. В подготовке, по данным ФБР, участвуют федеральные, региональные, местные, племенные и территориальные структуры, а также международные правоохранительные партнеры и власти принимающих стран.
"Комплексный партнерский подход, основанный на многолетнем опыте и доверии, - это то, как мы обеспечиваем безопасность мероприятий", - заявили в ФБР.
Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике. На территории США матчи примут 11 городов.
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