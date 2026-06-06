МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Чиновники Государственного бюро расследований (ГБР) встретились с представителями Федерального бюро расследований (ФБР) из США, в связях с которой давно обвиняют украинское агентство, сообщила пресс-служба ГБР.

"Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев провел встречу с представителями Федерального бюро расследований США", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.

Заявляется, что во встрече приняли участие руководители американской делегации: Джейсон Билноски и Джеймс Волкерт. Утверждается, что стороны обсудили сотрудничество в борьбе с международной преступностью, киберпреступностью и отмыванием денег.