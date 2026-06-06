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Госбюро расследований Украины заявило о встрече с делегацией ФБР США - РИА Новости, 06.06.2026
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15:00 06.06.2026
Госбюро расследований Украины заявило о встрече с делегацией ФБР США

Госбюро расследований Украины провело встречу с представителями ФБР США

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве
Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследования в Киеве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Алексей Сухачев провел встречу с представителями ФБР США.
  • Обсуждалось сотрудничество в борьбе с международной преступностью, киберпреступностью и отмыванием денег.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Чиновники Государственного бюро расследований (ГБР) встретились с представителями Федерального бюро расследований (ФБР) из США, в связях с которой давно обвиняют украинское агентство, сообщила пресс-служба ГБР.
«
"Директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев провел встречу с представителями Федерального бюро расследований США", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГБР.
Заявляется, что во встрече приняли участие руководители американской делегации: Джейсон Билноски и Джеймс Волкерт. Утверждается, что стороны обсудили сотрудничество в борьбе с международной преступностью, киберпреступностью и отмыванием денег.
В четверг сообщалось о встрече руководства украинской полиции с делегацией ФБР.
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