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Депутат из Румынии рассказала на ПМЭФ, что написала в письме Путину - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
12:49 06.06.2026 (обновлено: 13:16 06.06.2026)
Депутат из Румынии рассказала на ПМЭФ, что написала в письме Путину

Депутат из Румынии Шошоакэ рассказала на ПМЭФ, что написала в письме Путину

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДиана Шошоакэ на ПМЭФ-2026
Диана Шошоакэ на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Диана Шошоакэ на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Румынский оппозиционный евродепутат Диана Шошоакэ отправила Владимиру Путину письмо с изложением взглядов на отношения между странами.
  • Шошоакэ получила ответ от администрации президента на свое письмо.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Румынский оппозиционный евродепутат Диана Шошоакэ, поговорившая с президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ, сообщила РИА Новости, что ранее отправила российскому лидеру письмо с изложением взглядов жителей Румынии на отношения стран.
«
"Мы хотим мира и дружественных отношений", - сказала она, описывая содержание письма.
Шошоакэ добавила, что даже получила ответ от администрации российского президента.
«
"Спасибо за ваше письмо, мы очень это ценим"- пересказала она текст ответа.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026РоссияРумынияВладимир Путин
 
 
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