Депутат из Румынии рассказала на ПМЭФ, что написала в письме Путину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Румынский оппозиционный евродепутат Диана Шошоакэ отправила Владимиру Путину письмо с изложением взглядов на отношения между странами.
- Шошоакэ получила ответ от администрации президента на свое письмо.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Румынский оппозиционный евродепутат Диана Шошоакэ, поговорившая с президентом РФ Владимиром Путиным на ПМЭФ, сообщила РИА Новости, что ранее отправила российскому лидеру письмо с изложением взглядов жителей Румынии на отношения стран.
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"Мы хотим мира и дружественных отношений", - сказала она, описывая содержание письма.
Шошоакэ добавила, что даже получила ответ от администрации российского президента.
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"Спасибо за ваше письмо, мы очень это ценим"- пересказала она текст ответа.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.