Рейтинг@Mail.ru
В Киеве набросились на фон дер Ляйен из-за решения по Украине - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:08 06.06.2026 (обновлено: 23:42 06.06.2026)
В Киеве набросились на фон дер Ляйен из-за решения по Украине

Соскин раскритиковал фон дер Ляйен из-за инициативы против беженцев с Украины

© REUTERS / Yves HermanГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен совершит преступление против украинцев, если поддержит отмену временной защиты на территории ЕС для них, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
  • По мнению эксперта, если ЕС решится на этот шаг, то он проигнорирует тот факт, что в Киеве установилась диктатура, а людей "бросают на мясорубку", чтобы продолжать конфликт с Россией.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен совершит преступление против украинцев, если поддержит отмену временной защиты на территории ЕС для них, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Надо завалить Европейский суд по правам человека требованиями и претензиями. Должен быть официальный документ, который будет послан Урсуле фон дер Ляйен. Она должна на него отреагировать. Если она поддержала эту инициативу, то она просто преступница", — отметил он.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Новая выходка фон дер Ляйен в отношении России вызвала ярость в США
Вчера, 15:30
По мнению эксперта, если ЕС отменит защиту украинцев, то он проигнорирует тот факт, что в Киеве установилась диктатура, а людей "бросают в мясорубку", чтобы продолжать конфликт с Россией.
В пятницу издание Euronews со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что в Евросоюзе склоняются к тому, чтобы отменить механизм временной защиты для украинцев, подлежащих призыву. Вопрос обсуждался на прошедшей в четверг в Люксембурге встрече глав МВД стран ЕС. Другим вариантом, затронутым в ходе обсуждений, стало предложение отказывать во временной защите украинцам, прибывающим в ЕС из районов страны, которые считаются "безопасными".
Ранее замминистра внутренних дел Польши Мачей Душчик заявил, что Варшава согласна исключить из программы временной защиты ЕС украинцев призывного возраста и тех, кто незаконно покинул Украину. В поддержку такой меры выступил также министр внутренних дел Германии Александр Добриндт.
В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
"Чистое отчаяние". Заявление фон дер Ляйен о России поразило Запад
Вчера, 09:12
 
В миреКиевУрсула фон дер ЛяйенЕвросоюзЕврокомиссияЛеонид КучмаРоссияУкраинаОлег СоскинЕвропейский суд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала