МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен совершит преступление против украинцев, если поддержит отмену временной защиты на территории ЕС для них, заявил в эфире своего YouTube-канала бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

В настоящее время украинские граждане пользуются в ЕС режимом временной защиты, который дает право на проживание, работу и обучение в странах сообщества. Последний раз действие механизма было продлено в июне 2025 года, а его нынешний срок истекает в марте 2027 года.