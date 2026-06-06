Украина не достигнет стандартов ЕС и через 30-40 лет, заявил депутат АдГ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Украина не достигнет стандартов ЕС даже через 30-40 лет, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.