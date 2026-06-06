Рейтинг@Mail.ru
Украина не достигнет стандартов ЕС и через 30-40 лет, заявил депутат АдГ - РИА Новости, 06.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
02:42 06.06.2026
Украина не достигнет стандартов ЕС и через 30-40 лет, заявил депутат АдГ

Депутат Котре: Украина не достигнет стандартов ЕС и через 30-40 лет

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины на здании Европейского парламента в Брюсселе, Бельгия . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре считает, что Украина не достигнет стандартов ЕС даже через 30–40 лет.
  • Котре высказал свое мнение, комментируя предложение Берлина предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС.
  • Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что они получили письмо канцлера ФРГ Фридриха Мерца с идеей предоставить Украине особый статус «ассоциированного члена» ЕС, и эта идея обсуждается странами блока.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Украина не достигнет стандартов ЕС даже через 30-40 лет, такое мнение РИА Новости высказал депутат бундестага от правой оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Штеффен Котре.
"Я не думаю, что это лишь символический жест. Это действительно политическая цель. Если это произойдет, то Европейскому союзу в его нынешнем виде придет конец. Это совершенно очевидно. Прежде всего потому, что ЕС окажется чрезмерно расширенным. Украина, на мой взгляд, не сможет достичь европейских стандартов даже через 30–40 лет", - заявил Котре на полях ПМЭФ, комментируя предложение Берлина предоставить Украине статус ассоциированного члена ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
В Европарламенте потребовали от ЕС остановить выплаты Украине
Вчера, 16:49
Ранее представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье подтвердил, что они получили письмо канцлера ФРГ Фридриха Мерца с идеей предоставить Украине особый статус "ассоциированного члена" ЕС, эта идея обсуждается странами блока.
Ранее Владимир Зеленский потребовал от ЕС принять Украину в состав объединения в 2027 году. При этом европейские лидеры много раз указывали на несоответствие украинского законодательства европейским стандартам и говорили, что одним из обязательных условий рассмотрения членства Украины является основательное реформирование. Глава евродипломатии Кая Каллас 15 февраля признала, что страны-члены Евросоюза не готовы озвучить Украине дату ее вступления в блок. Ряд европейских стран также выступают против присоединения Киева к ЕС.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Европейцам проще принять Украину в НАТО, чем в ЕС, заявил Лавров
4 июня, 18:04
 
ПМЭФ-2026УкраинаБерлин (город)ГерманияШтеффен КотреФридрих МерцВладимир ЗеленскийЕврокомиссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала