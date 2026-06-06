Эксперт оценил попытки Пашиняна избавиться от оппонентов на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заведующий кафедрой Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Муравьев считает, что Никол Пашинян ушел от демократического курса и выбрал роль безальтернативного "спасителя народа".
- Он предположил, что премьер-министр Армении будет использовать методы экономического и политического давления на своих конкурентов, но не станет радикально избавляться от них.
МОСКВА, 6 июн- РИА Новости. Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна избавиться от оппонентов на выборах свидетельствуют о том, что он ушел от демократического курса и выбрал для себя роль безальтернативного "спасителя народа", поделился мнением с РИА Новости заведующий кафедрой Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В Ломоносова Алексей Муравьев.
Ранее во время теледебатов Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна, партии "Процветающей Армении". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.
"Пашинян фактически сейчас говорит армянскому народу, что если его не выберут, то немедленно или, по крайней мере, в очень близкой перспективе начнется война, грозящая уничтожением народа. То есть это фактически экзистенциальный вызов, и он выступает как единственный спаситель для народа. Фактически это и есть его предвыборная программа", - сказал эксперт.
Он пояснил, что в ходе предвыборной кампании Пашинян перешел от участника демократического процесса в "спасителя отечества", то есть фактически перешел к тактике "кто, если не я" или "безальтернативного кандидата".
"Никакой борьбы не предполагается. Все, кто против позиции единственного национального лидера, которому нет альтернативы, являются врагами отечества и подлежат какой-то элиминации, подлежат аресту", - сказал эксперт.
Муравьев предположил, что Пашинян не станет радикально избавляться от своих оппонентов, так как это может вызвать недовольство в странах Западной Европы, но скорее всего, он будет использовать методы экономического и политического давления на своих конкурентов.
"Никакой (предвыборной – ред.) борьбы не предполагается", - резюмировал эксперт.
Выборы в парламент Армении состоятся в воскресенье.