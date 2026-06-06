Эксперт оценил попытки Пашиняна избавиться от оппонентов на выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ Заведующий кафедрой Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Муравьев считает, что Никол Пашинян ушел от демократического курса и выбрал роль безальтернативного "спасителя народа".

Он предположил, что премьер-министр Армении будет использовать методы экономического и политического давления на своих конкурентов, но не станет радикально избавляться от них.

МОСКВА, 6 июн- РИА Новости. Попытки премьер-министра Армении Никола Пашиняна избавиться от оппонентов на выборах свидетельствуют о том, что он ушел от демократического курса и выбрал для себя роль безальтернативного "спасителя народа", поделился мнением с РИА Новости заведующий кафедрой Центральной Азии и Кавказа ИСАА МГУ имени М.В Ломоносова Алексей Муравьев.

Ранее во время теледебатов Пашинян призвал лидера Меритократической партии Гургена Симоняна потребовать от ЦИК отменить регистрацию "Сильной Армении", блока "Армения" Роберта Кочаряна , партии " Процветающей Армении ". Пашинян обвинил эти партии в предвыборных нарушениях.

"Пашинян фактически сейчас говорит армянскому народу, что если его не выберут, то немедленно или, по крайней мере, в очень близкой перспективе начнется война, грозящая уничтожением народа. То есть это фактически экзистенциальный вызов, и он выступает как единственный спаситель для народа. Фактически это и есть его предвыборная программа", - сказал эксперт.

Он пояснил, что в ходе предвыборной кампании Пашинян перешел от участника демократического процесса в "спасителя отечества", то есть фактически перешел к тактике "кто, если не я" или "безальтернативного кандидата".

"Никакой борьбы не предполагается. Все, кто против позиции единственного национального лидера, которому нет альтернативы, являются врагами отечества и подлежат какой-то элиминации, подлежат аресту", - сказал эксперт.

Муравьев предположил, что Пашинян не станет радикально избавляться от своих оппонентов, так как это может вызвать недовольство в странах Западной Европы , но скорее всего, он будет использовать методы экономического и политического давления на своих конкурентов.

"Никакой (предвыборной – ред.) борьбы не предполагается", - резюмировал эксперт.