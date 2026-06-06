"Такое не может быть случайностью". Пирамида Хеопса вновь удивила ученых

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости, Захар Андреев. Великая пирамида Хеопса (Хуфу) на протяжении тысячелетий оставалась самым высоким сооружением, когда-либо построенным людьми. При этом пережила многие античные архитектурные шедевры. Секрет — в удивительной прочности царской гробницы. Древние строители каким-то образом учли данные, которые можно получить только с помощью современных приборов. Случайность это или сознательный план — в материале РИА Новости.

Устойчивое чудо света

Пирамида Хеопса стоит на плато Гиза уже более 4600 лет. За это время в радиусе 80 километров произошло множество землетрясений, включая довольно сильные (например, магнитудой 6,8 в 1847 году и 5,8 в 1992-м). Однако главное тело сооружения ни разу не получило серьезных повреждений — пострадала только облицовка.

При этом многие другие памятники Древнего Египта были разрушены в результате подземных толчков. Еще в древности пал поминальный храм фараона Аменхотепа III — самый грандиозный храмовый комплекс исчезнувшей цивилизации. А землетрясение 1992-го повредило 150 памятников — храм в Долине царей (гробница Тутанхамона), храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри, Луксорский храм и храм Рамзеса II.

Известны и пирамиды, рухнувшие в результате землетрясений. Правда, не на Ниле, а в Мезоамерике

Ученые из Египта решили выяснить, в чем причина такой сейсмостойкости Великой пирамиды. Для этого группа исследователей провела детальные замеры вибраций внутри и снаружи древнего сооружения. Статья опубликована в журнале Scientific Report

Спасительное несовпадение

Ученые использовали метод так называемых микросейсм — естественных фоновых шумов, вызванных ветром, волнами или деятельностью человека. С помощью портативных приборов измерили колебания в 37 точках: в камерах царицы и царя, в разгрузочных полостях, в проходах и на внешних блоках пирамиды, а также в прилегающем грунте. Метод HVSR (отношение горизонтальной и вертикальной компонент колебаний) позволил определить собственную частоту резонанса для каждого элемента конструкции и для почвы.

© Public domain Поперечный разрез пирамиды Хеопса: 1 — главный вход; 2 — вход, который проделал аль-Мамун; 3 — перекресток, "пробка" и туннель аль-Мамуна, сделанный "в обход"; 4 — нисходящий коридор; 5 — незавершенная подземная камера; 6 — восходящий коридор; 7 — камера царицы с исходящими "воздуховодами"; 8 — горизонтальный туннель; 9 — большая галерея; 10 — камера фараона с "воздуховодами"; 11 — предкамера; 12 — грот © Public domain Поперечный разрез пирамиды Хеопса: 1 — главный вход; 2 — вход, который проделал аль-Мамун; 3 — перекресток, "пробка" и туннель аль-Мамуна, сделанный "в обход"; 4 — нисходящий коридор; 5 — незавершенная подземная камера; 6 — восходящий коридор; 7 — камера царицы с исходящими "воздуховодами"; 8 — горизонтальный туннель; 9 — большая галерея; 10 — камера фараона с "воздуховодами"; 11 — предкамера; 12 — грот

Главное открытие: пирамида колеблется с частотой около 2,3 герца, причем эта частота удивительно однородна по всей массе сооружения. В то же время грунт под ним имеет собственную частоту всего около 0,6 герца. Такое несовпадение крайне важно: если бы частоты совпали, во время землетрясения возник бы опасный резонанс, многократно усиливающий колебания. Древние строители этого избежали — пирамида и земля "звучат" вразнобой, что гасит энергию сейсмических волн.

"Резонанс подобен тому, как если бы вы качали ребенка на качелях в точно заданном ритме: даже небольшие толчки заставляют его взлетать очень высоко", — объясняет ведущий автор исследования Мохамед Эль-Габри.

"Нет слабых зон"

Еще одна находка связана с распределением вибраций по высоте. У подножия коэффициент относительного усиления (показывающий, насколько раскачивается конструкция) минимален. По мере подъема к камере царя он растет, достигая максимума. Но в разгрузочных камерах, расположенных прямо над потолком погребальной камеры фараона, этот коэффициент неожиданно снижается. То есть геометрия этих полостей работает как умный амортизатор, активно уменьшая сейсмическую нагрузку на самый ответственный узел.

© Public domain Раскопки в пирамиде Хеопса, 1910 год © Public domain Раскопки в пирамиде Хеопса, 1910 год

Наконец, оценка сейсмической уязвимости грунта дала низкое значение индекса (8,2 при пороге в 20). Это означает, что известняковое плато под пирамидой обладает отличной несущей способностью и само по себе не склонно к опасным деформациям при землетрясениях. Иными словами, и фундамент, и само здание сочетаются идеально.

"Пирамида чрезвычайно хорошо построена и однородна по всей своей структуре; она ведет себя как единая прочная конструкция, а не как множество отдельных частей. У нее практически нет слабых зон, которые вели бы себя совсем иначе, чем остальная часть", — говорит Эль-Габри.

Принципиальное отличие

Проблема в том, что невозможно установить, случайно или намеренно строители создали столь сейсмоустойчивое сооружение.

Исследователи признают: метод HVSR имеет ограничения и не позволяет напрямую утверждать, что древние египтяне сознательно рассчитывали резонансные частоты. Однако совокупность фактов впечатляет: симметричная форма с утяжелением книзу, массивный каменный фундамент и удачная внутренняя геометрия — все это обеспечило пирамиде уникальную долговечность.

Эль-Габри обращает внимание: древние строители использовали принципиально иной подход, нежели современные.

"Пирамида чрезвычайно жесткая по сравнению со многими современными высотными зданиями, — говорит он. — Тогда как небоскреб намеренно проектируется таким образом, чтобы быть относительно гибким".

Ученый объясняет это древней религией: пирамиды — это гробницы. Если фараону была уготована вечная жизнь, то и его пирамиде полагалось быть вечной. А значит, настолько прочной, насколько возможно.