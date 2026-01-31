Рейтинг@Mail.ru
Точно не инопланетяне: тайна пирамиды Хеопса раскрыта - РИА Новости, 31.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
08:00 31.01.2026 (обновлено: 08:01 31.01.2026)
https://ria.ru/20260131/kheops-2071297948.html
Точно не инопланетяне: тайна пирамиды Хеопса раскрыта
Точно не инопланетяне: тайна пирамиды Хеопса раскрыта - РИА Новости, 31.01.2026
Точно не инопланетяне: тайна пирамиды Хеопса раскрыта
Главная загадка Великой пирамиды решена — по крайней мере, по мнению одного ученого. Он уверяет, что раскрыл технологии древних строителей. Статья уже вызвала... РИА Новости, 31.01.2026
2026-01-31T08:00:00+03:00
2026-01-31T08:01:00+03:00
наука
гиза
российская академия наук
красное море
египет
пирамиды
археология
археологи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071213408_0:278:3072:2006_1920x0_80_0_0_9391ec9b5d36e9c90fcafb7cbdf6e8df.jpg
https://ria.ru/20240810/egypt-1965225953.html
гиза
красное море
египет
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1e/2071213408_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_64e42727dac2ea26d899b5bf96656451.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гиза, российская академия наук, красное море, египет, пирамиды, археология, археологи
Наука, Гиза, Российская академия наук, Красное море, Египет, пирамиды, Археология, археологи
Точно не инопланетяне: тайна пирамиды Хеопса раскрыта

Египтолог Орехов: технология строительства пирамиды Хеопса все еще загадочна

© Getty Images / NurPhotoПирамиды в Гизе
Пирамиды в Гизе - РИА Новости, 1920, 31.01.2026
© Getty Images / NurPhoto
Пирамиды в Гизе
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Главная загадка Великой пирамиды решена — по крайней мере, по мнению одного ученого. Он уверяет, что раскрыл технологии древних строителей. Статья уже вызвала критику со стороны египтологов — и одновременно с этим заставила их сделать неожиданное признание.

Альтернатива пандусам

Единственное дошедшее до нас чудо света, Великая пирамида Хуфу, более известная как пирамида Хеопса, построена более 4500 лет назад. В сооружении высотой 146,6 метра использовали 2,3 миллиона блоков, некоторые весили около 60 тонн. Согласно источникам, строительство заняло 20-27 лет. А это значит, что рабочие устанавливали в среднем один блок в минуту. Как именно они это делали, до сих пор неясно.
По наиболее распространенной гипотезе, тяжелые каменные кубы поднимали наверх с помощью наружных наклонных пандусов. Однако доказательств этому нет. Да и с инженерной точки зрения идея вызывает вопросы: вряд ли посредством пандусов можно было обеспечить такую высокую скорость строительства.
Радикально иную модель предложил Саймон Андреас Шойринг. Нужно сказать, что по основному роду занятий он физиолог и биофизик, работает профессором анестезиологии в Медицинском центре Вейля Корнеллского университета (Нью-Йорк). Египтологией занимается в свободное время. Тем не менее статью непрофильного специалиста опубликовали в престижном научном журнале Nature.

Лифт внутри пирамиды

По мнению Шойринга, вместо пандусов снаружи древние строители использовали внутренние структуры пирамиды — помещения, известные как Большая галерея, Восходящий и Нисходящий проходы. Они служили готовыми направляющими для движения тяжелых грузов. А так называемая Прихожая перед Камерой царя была не защитной системой, как предполагалось ранее, а частью мощного подъемного механизма.
© CC BY-NC-ND 4.0/Springer NatureОбщая схема внутренней структуры Великой пирамиды и физика движения противовеса, скользящего вниз по наклонной плоскости
Общая схема внутренней структуры Великой пирамиды и физика движения противовеса, скользящего вниз по наклонной плоскости - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© CC BY-NC-ND 4.0/Springer Nature
Общая схема внутренней структуры Великой пирамиды и физика движения противовеса, скользящего вниз по наклонной плоскости
По гладкому полу Большой галереи (наклон 26,5 градуса) вниз скользили сани с тяжелым противовесом — например, гранитной плитой. И через систему деревянных бревен и канатов в Прихожей поднимали строительные блоки из известняка. Это энергетически выгоднее, чем тянуть блоки вверх по пандусу: основную работу выполняет сила тяжести противовеса, а трение играет роль естественного тормоза. Разные схемы крепления канатов ("передачи") позволяли поднимать как обычные блоки в 2,5 тонны, так и массивные гранитные балки для царской усыпальницы.
Теория Шойринга предлагает ответы на давние вопросы. Например, о назначении внутренних помещений. Необычное расположение камер и проходов — вдоль одной смещенной оси — можно объяснить необходимостью размещения функциональных подъемных механизмов. А ряд других структур — хаотичная кладка в некоторых скрытых областях, ступень в Горизонтальном проходе и вставной неровный пол Прихожей — интерпретируются как следы строительных шахт, позже засыпанных.
© CC BY-NC-ND 4.0/Springer NatureУпрощенная схема сборки системы, состоящей из шкивов
Упрощенная схема сборки системы, состоящей из шкивов - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© CC BY-NC-ND 4.0/Springer Nature
Упрощенная схема сборки системы, состоящей из шкивов
Даже такие особенности внешнего вида пирамиды, как вогнутость граней и вертикальная "борозда" по их центру, могли возникнуть как результат поэтапного наращивания и последующего "зашивания" конструкции от углов к середине, считает автор работы.
Впрочем, у профессиональных египтологов к исследованию Шойринга хватает претензий.

Критика и похвала

Российские специалисты отмечают: идеи американского ученого рушатся, если применить их к соседним Великим пирамидам Гизы, сопоставимым по размерам с гробницей царя Хуфу.
"Главный вопрос, который ставит под сомнение любую теорию, привязанную только к пирамиде Хеопса: а как строили пирамиду Хефрена? Она почти такая же по размеру, но у нее нет ни Большой галереи, ни наклонных коридоров — только погребальная камера у основания. Если предложенная теория верна только для одной пирамиды, то как объяснить соседнюю?" — говорит Роман Орехов, ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН.
К тому же идея Шойринга не так уж нова — он лишь переработал звучавшие ранее предположения о внутреннем пандусе. И здесь уже возникают вопросы к рецензентам Nature, одного из главных научных журналов мира.
Сомнения в компетентности автора статьи вызывают и его работа с источниками, и представления о древних технологиях, добавляет собеседник РИА Новости.
© Getty Images / AnadoluПирамиды в Гизе
Пирамиды в Гизе - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Getty Images / Anadolu
Пирамиды в Гизе
"Автор предлагает использовать внутренние галереи как направляющие для системы противовесов на тележках. Но египтолог сразу спросит: а видел ли он древнеегипетские канаты? Их находили, например, на побережье Красного моря, в порту эпохи Хеопса. Они льняные или папирусные. Такие канаты физически не выдержат нагрузку, которую предполагает модель, — подъем многотонных блоков каждую минуту. Даже современные лифты используют металлические тросы. Эта система рухнула бы после нескольких циклов", — убежден эксперт.
По его словам, идея о некоей центральной шахте, которую потом засыпали, останется спекуляцией до тех пор, пока эту шахту и вправду не обнаружат. Но пирамиду просвечивали многократно и ничего не увидели.
Впрочем, Орехов нашел, за что похвалить Шойринга: за попытку уйти от теории гигантского наклонного пандуса, которая действительно многих не устраивает.
"Если честно, на данный момент мы не знаем, как построена Великая пирамида", — признается ученый.

"Не можем повторить"

"Человек, построивший это сооружение, — величайший архитектор в истории. Почему? Потому что мы с нашими технологиями не можем ее повторить", — продолжает он.
Логика современных строителей — это фундамент, стальной каркас, бетон и гигантские краны. Задача их древних коллег была несопоставимо сложнее: точно установить миллионы многотонных каменных блоков в идеальную геометрическую форму без всей этой техники.
"Инженеры, глядя на пирамиду, лишь разводят руками: чтобы построить такую сегодня, потребовался бы портальный кран выше самого сооружения. А древние египтяне создали идеальную конструкцию, не имея ничего подобного", — подчеркивает исследователь.
© Depositphotos.com / Mikael DamkierПирамида Хеопса
Пирамида Хеопса - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
© Depositphotos.com / Mikael Damkier
Пирамида Хеопса
Письменные же источники, такие как недавно найденные папирусы из Вади-эль-Джарф, содержат много информации о логистике, сроках строительства, организационной структуре, но технологических деталей там нет.
"Просто: приехали, погрузили, уехали. Словно речь идет о рядовой операции. Это поражает. Из текста мы понимаем, что работало множество таких команд, но как они разгружали эти гигантские блоки — неизвестно".
Египтолог констатирует: пирамида по-прежнему задает массу вопросов, на которые у науки пока нет ответов.
Пирамида Джосера в Каире, Египет - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
"Невероятная технология". Раскрыт секрет египетских пирамид
10 августа 2024, 08:00
 
НаукаГизаРоссийская академия наукКрасное мореЕгипетпирамидыАрхеологияархеологи
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала