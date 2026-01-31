Точно не инопланетяне: тайна пирамиды Хеопса раскрыта

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Захар Андреев. Главная загадка Великой пирамиды решена — по крайней мере, по мнению одного ученого. Он уверяет, что раскрыл технологии древних строителей. Статья уже вызвала критику со стороны египтологов — и одновременно с этим заставила их сделать неожиданное признание.

Альтернатива пандусам

Единственное дошедшее до нас чудо света, Великая пирамида Хуфу, более известная как пирамида Хеопса, построена более 4500 лет назад. В сооружении высотой 146,6 метра использовали 2,3 миллиона блоков, некоторые весили около 60 тонн. Согласно источникам, строительство заняло 20-27 лет. А это значит, что рабочие устанавливали в среднем один блок в минуту. Как именно они это делали, до сих пор неясно.

По наиболее распространенной гипотезе, тяжелые каменные кубы поднимали наверх с помощью наружных наклонных пандусов. Однако доказательств этому нет. Да и с инженерной точки зрения идея вызывает вопросы: вряд ли посредством пандусов можно было обеспечить такую высокую скорость строительства.

Радикально иную модель предложил Саймон Андреас Шойринг. Нужно сказать, что по основному роду занятий он физиолог и биофизик, работает профессором анестезиологии в Медицинском центре Вейля Корнеллского университета (Нью-Йорк). Египтологией занимается в свободное время. Тем не менее статью непрофильного специалиста опубликовали в престижном научном журнале Nature.

Лифт внутри пирамиды

По мнению Шойринга, вместо пандусов снаружи древние строители использовали внутренние структуры пирамиды — помещения, известные как Большая галерея, Восходящий и Нисходящий проходы. Они служили готовыми направляющими для движения тяжелых грузов. А так называемая Прихожая перед Камерой царя была не защитной системой, как предполагалось ранее, а частью мощного подъемного механизма.

По гладкому полу Большой галереи (наклон 26,5 градуса) вниз скользили сани с тяжелым противовесом — например, гранитной плитой. И через систему деревянных бревен и канатов в Прихожей поднимали строительные блоки из известняка. Это энергетически выгоднее, чем тянуть блоки вверх по пандусу: основную работу выполняет сила тяжести противовеса, а трение играет роль естественного тормоза. Разные схемы крепления канатов ("передачи") позволяли поднимать как обычные блоки в 2,5 тонны, так и массивные гранитные балки для царской усыпальницы.

Теория Шойринга предлагает ответы на давние вопросы. Например, о назначении внутренних помещений. Необычное расположение камер и проходов — вдоль одной смещенной оси — можно объяснить необходимостью размещения функциональных подъемных механизмов. А ряд других структур — хаотичная кладка в некоторых скрытых областях, ступень в Горизонтальном проходе и вставной неровный пол Прихожей — интерпретируются как следы строительных шахт, позже засыпанных.

Даже такие особенности внешнего вида пирамиды, как вогнутость граней и вертикальная "борозда" по их центру, могли возникнуть как результат поэтапного наращивания и последующего "зашивания" конструкции от углов к середине, считает автор работы.

Впрочем, у профессиональных египтологов к исследованию Шойринга хватает претензий.

Критика и похвала

Российские специалисты отмечают: идеи американского ученого рушатся, если применить их к соседним Великим пирамидам Гизы, сопоставимым по размерам с гробницей царя Хуфу.

"Главный вопрос, который ставит под сомнение любую теорию, привязанную только к пирамиде Хеопса: а как строили пирамиду Хефрена? Она почти такая же по размеру, но у нее нет ни Большой галереи, ни наклонных коридоров — только погребальная камера у основания. Если предложенная теория верна только для одной пирамиды, то как объяснить соседнюю?" — говорит Роман Орехов, ведущий научный сотрудник Центра египтологических исследований РАН.

К тому же идея Шойринга не так уж нова — он лишь переработал звучавшие ранее предположения о внутреннем пандусе. И здесь уже возникают вопросы к рецензентам Nature, одного из главных научных журналов мира.

Сомнения в компетентности автора статьи вызывают и его работа с источниками, и представления о древних технологиях, добавляет собеседник РИА Новости.

"Автор предлагает использовать внутренние галереи как направляющие для системы противовесов на тележках. Но египтолог сразу спросит: а видел ли он древнеегипетские канаты? Их находили, например, на побережье Красного моря, в порту эпохи Хеопса. Они льняные или папирусные. Такие канаты физически не выдержат нагрузку, которую предполагает модель, — подъем многотонных блоков каждую минуту. Даже современные лифты используют металлические тросы. Эта система рухнула бы после нескольких циклов", — убежден эксперт.

По его словам, идея о некоей центральной шахте, которую потом засыпали, останется спекуляцией до тех пор, пока эту шахту и вправду не обнаружат. Но пирамиду просвечивали многократно и ничего не увидели.

Впрочем, Орехов нашел, за что похвалить Шойринга: за попытку уйти от теории гигантского наклонного пандуса, которая действительно многих не устраивает.

"Если честно, на данный момент мы не знаем, как построена Великая пирамида", — признается ученый.

"Не можем повторить"

"Человек, построивший это сооружение, — величайший архитектор в истории. Почему? Потому что мы с нашими технологиями не можем ее повторить", — продолжает он.

Логика современных строителей — это фундамент, стальной каркас, бетон и гигантские краны. Задача их древних коллег была несопоставимо сложнее: точно установить миллионы многотонных каменных блоков в идеальную геометрическую форму без всей этой техники.

"Инженеры, глядя на пирамиду, лишь разводят руками: чтобы построить такую сегодня, потребовался бы портальный кран выше самого сооружения. А древние египтяне создали идеальную конструкцию, не имея ничего подобного", — подчеркивает исследователь.

Письменные же источники, такие как недавно найденные папирусы из Вади-эль-Джарф, содержат много информации о логистике, сроках строительства, организационной структуре, но технологических деталей там нет.

"Просто: приехали, погрузили, уехали. Словно речь идет о рядовой операции. Это поражает. Из текста мы понимаем, что работало множество таких команд, но как они разгружали эти гигантские блоки — неизвестно".