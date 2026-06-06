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Эвакуированных из-за пожара жителей Ленинградской области доставили домой - РИА Новости, 06.06.2026
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19:38 06.06.2026
Эвакуированных из-за пожара жителей Ленинградской области доставили домой

Эвакуированных из-за пожара жителей Ленинградской области доставили домой из ПВР

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ломоносовском районе Ленинградской области произошел пожар, из-за чего была проведена частичная эвакуация жителей.
  • После ликвидации угрозы все эвакуированные жители были доставлены домой из пунктов временного размещения, и социальные объекты возобновили свою работу.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Эвакуированных из-за пожара жителей Ленинградской области доставили из пунктов временного размещения (ПВР) домой, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Ранее он сообщал, что пожар возник в Ломоносовском районе Ленинградской области, в качестве временной меры было принято решение о частичной эвакуации жителей из зоны рядом с возгоранием.
"Режим охранной зоны в Большой Ижоре снят. Все, кто находился в пунктах временного размещения, уже доставлены на автобусах домой. Социальные объекты вернулись к исполнению своих обычных функций", - написал он в своем Telegram-канале.
Дрозденко попросил жителей в целях безопасности воздержаться от поездок в район Большой Ижоры в ближайшие дни.
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