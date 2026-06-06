Додон рассказал, что нужно делать для развития отношений Молдавии и России

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"Что делать в двухсторонних отношениях Молдовы и России, пока не поменяется власть? Вот мое участие здесь. Региональное сотрудничество очень активное на уровне регионов Молдовы и регионов Российской Федерации. Вот все это нужно развивать", - заявил Додон.