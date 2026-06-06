Додон рассказал, что нужно делать для развития отношений Молдавии и России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России и Молдавии для восстановления двусторонних отношений надо активно развивать сотрудничество на уровне регионов, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ лидер молдавской оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
«
"Что делать в двухсторонних отношениях Молдовы и России, пока не поменяется власть? Вот мое участие здесь. Региональное сотрудничество очень активное на уровне регионов Молдовы и регионов Российской Федерации. Вот все это нужно развивать", - заявил Додон.
Политик уверен, что вернуться к нормальному диалогу можно будет только после смены власти в Молдавии, но когда это произойдет - пока неизвестно.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Посол России прокомментировал выход Молдавии из СНГ
3 июня, 10:46