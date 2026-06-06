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Додон рассказал, что нужно делать для развития отношений Молдавии и России - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:34 06.06.2026
Додон рассказал, что нужно делать для развития отношений Молдавии и России

Додон призвал развивать сотрудничество между регионами России и Молдавии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Игорь Додон. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. России и Молдавии для восстановления двусторонних отношений надо активно развивать сотрудничество на уровне регионов, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ лидер молдавской оппозиционной Партии социалистов Игорь Додон.
«
"Что делать в двухсторонних отношениях Молдовы и России, пока не поменяется власть? Вот мое участие здесь. Региональное сотрудничество очень активное на уровне регионов Молдовы и регионов Российской Федерации. Вот все это нужно развивать", - заявил Додон.
Он подчеркнул, что последние пять лет между странами не было никаких контактов на уровне официальных лиц по вине Кишинева и ситуации не изменится, пока в Молдавии не сменится власть. Додон полагает, что следствием этого стало ухудшение показателей республики в социально-экономической сфере.
Политик уверен, что вернуться к нормальному диалогу можно будет только после смены власти в Молдавии, но когда это произойдет - пока неизвестно.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026МолдавияРоссияКишиневИгорь ДодонЭкономика
 
 
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