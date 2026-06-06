Санду шантажирует ЕС объединением Молдавии с Румынией, заявил Додон

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Игорь Додон считает, что Майя Санду пытается ускорить вступление республики в Евросоюз, используя угрозу объединения с Румынией как шантаж.
- Ранее она в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics сказала, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии.
- Додон уверен, что на практике реализовать объединение Молдавии с Румынией не получится.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду шантажирует Брюссель объединением республики с Румынией, чтобы ускорить вступление в Евросоюз, поделился мнением с РИА Новости лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон в рамках ПМЭФ.
Ранее Санду в интервью британскому подкасту The Rest Is Politics сказала, что в случае проведения референдума проголосовала бы за присоединение к Румынии, объяснив такую позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми республика сталкивается как суверенное государство. В мае в интервью французскому изданию Le Monde она назвала объединение с Румынией возможным сценарием ускоренной евроинтеграции.
Таубер рассказала, как Санду пришла к власти
3 июня, 14:52
"Я считаю, что Майя Санду пытается шантажировать Брюссель для того, чтобы получить более четкую и ясную перспективу европейской интеграции. Почему? Потому что единственным лозунгом предвыборным Майи Санду последние пять лет было то, что она обеспечит в 2028-2030-м вступление Молдавии в ЕС, все понимают, что этого уже не будет", - заявил Додон.
Он считает, что на практике реализовать подобный сценарий не получится. Политик уверен, что Санду поднимает этот вопрос, чтобы добиться каких-то уступок со стороны Брюсселя.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Молдавия провозгласила независимость в 1991 году. Конституция страны закрепляет суверенитет и независимость государства, а изменение его статуса возможно только на основании волеизъявления граждан. Вопрос объединения с Румынией неоднократно становился предметом политических заявлений, однако референдум по этой теме не проводился. Согласно данным соцопроса, которые опубликовал в декабре 2025 года молдавский Институт социологических исследований IMAS, более половины жителей Молдавии выступают против присоединения республики к Румынии.