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Додик заявил, что в Баня-Луке ждут Путина на открытие храма - РИА Новости, 06.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
01:35 06.06.2026
Додик заявил, что в Баня-Луке ждут Путина на открытие храма

Додик: в Баня-Луке ждут Путина на открытие храма

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкМилорад Додик
Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Милорад Додик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Милорад Додик, глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов", подтвердил, что в Баня-Луке ждут президента РФ Владимира Путина на открытие русско-сербского храма.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил РИА Новости, что в Баня-Луке ждут президента РФ Владимира Путина на открытие русско-сербского храма.
"Я подтвердил то, о чем мы ранее договаривались. мы будем ждать, когда бы это ни было. Когда он сможет, мы это сделаем", - сказал он на полях ПМЭФ.
Как сообщил ранее в интервью РИА Новости посол России в БиГ Игорь Калабухов, строительство в Баня-Луке храма Преображения Господня с приделом святых Царственных страстотерпцев, в церемонии установки закладного камня которого в сентябре 2018 года принял участие глава МИД РФ Сергей Лавров, а также российско-сербского культурно-духовного центра, успешно продвигается.
В рамках единого комплекса будет также возведено семь этажей культурно-духовного центра. Этот уникальный проект реализуется по инициативе отделения Императорского православного палестинского общества (ИППО) в Республике Сербской и усилиями архиепископа и митрополита Баня-Лукского Ефрема Сербской православной церкви при поддержке властей РС БиГ.
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