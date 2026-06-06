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Новая выходка фон дер Ляйен в отношении России вызвала ярость в США - РИА Новости, 06.06.2026
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15:30 06.06.2026
Новая выходка фон дер Ляйен в отношении России вызвала ярость в США

Дэвис: фон дер Ляйен не стоит провоцировать Россию

© AP Photo / Omar HavanaГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не стоит провоцировать Москву, бездоказательно обвиняя ее в инциденте с дроном в Румынии, такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в соцсети X.

"Чего нам не нужно делать, так это делать поспешные выводы и предпринимать дальнейшие действия непосредственно против России — без полного и тщательного расследования, чтобы полностью определить, что произошло, — что само по себе может ввергнуть нас в войну с Россией, обладающей ядерным оружием", — говорится в публикации.
Он добавил, что никто не выиграет от эскалации и подчеркнул, что еще нет никаких достоверных данных о произошедшем, но фон дер Ляйен уже возложила вину на Москву.

В пятницу пресс-служба Минобороны Румынии сообщила, что возле порта Констанца взорвался морской беспилотник, который похож на те, что используют ВСУ. В ведомстве подчеркнули, что объект не принадлежит румынской армии и не участвовал в недавних учениях, организованных Министерством национальной обороны в районе Черного моря.
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