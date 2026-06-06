Врио главы Дагестана рассказал о масштабной помощи волонтеров при паводках

“Я бы, конечно, хотел поблагодарить огромное количество людей, волонтеров, которые с первого дня этой трагедии не просто откликнулись на призыв, а по зову сердца приехали в республику по собственной инициативе… Это тысячи людей со всех концов нашей страны”, - сказал Щукин.

Он отметил, что одни добровольцы организовывали и доставляли гуманитарную помощь, другие своими руками разгребали завали, расчищали поврежденные участки. Кроме того, тысячи людей пожертвовали деньги в благотворительные фонды, которые объявили сборы для пострадавших.

“По сей день в республике работают волонтеры из других регионов. Дагестанцы ценят эту поддержку и никогда ее не забудут… Мы от всей души благодарим за эту помощь. Вместе мы справимся, я уверен, с этой бедой”, - подчеркнул врио главы республики.