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Врио главы Дагестана рассказал о масштабной помощи волонтеров при паводках - РИА Новости, 06.06.2026
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12:08 06.06.2026 (обновлено: 12:58 06.06.2026)
Врио главы Дагестана рассказал о масштабной помощи волонтеров при паводках

Щукин: в Дагестане тысячи волонтеров помогали в ликвидации последствий паводков

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВрио главы Республики Дагестан Фёдор Щукин на ПМЭФ-2026
Врио главы Республики Дагестан Фёдор Щукин на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Врио главы Республики Дагестан Фёдор Щукин на ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Тысячи волонтеров со всей России участвовали в ликвидации последствий паводков в Дагестане, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ врио главы республики Федор Щукин.
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“Я бы, конечно, хотел поблагодарить огромное количество людей, волонтеров, которые с первого дня этой трагедии не просто откликнулись на призыв, а по зову сердца приехали в республику по собственной инициативе… Это тысячи людей со всех концов нашей страны”, - сказал Щукин.
Он отметил, что одни добровольцы организовывали и доставляли гуманитарную помощь, другие своими руками разгребали завали, расчищали поврежденные участки. Кроме того, тысячи людей пожертвовали деньги в благотворительные фонды, которые объявили сборы для пострадавших.
“По сей день в республике работают волонтеры из других регионов. Дагестанцы ценят эту поддержку и никогда ее не забудут… Мы от всей души благодарим за эту помощь. Вместе мы справимся, я уверен, с этой бедой”, - подчеркнул врио главы республики.
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