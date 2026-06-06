Букин обогнал Плющенко и Авербуха в шоу-забеге на 60 метров в Москве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигурист Иван Букин стал победителем шоу-забега на 60 метров на Никольской улице в Москве, преодолев дистанцию за 8,46 секунды.
- Среди участников были также Евгений Плющенко и Илья Авербух, занявшие второе и третье места соответственно.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Многократный призер чемпионатов Европы фигурист Иван Букин стал победителем шоу-забега на 60 метров, который прошел на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики.
Букин преодолел дистанцию за 8,46 секунды. Вторым стал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко (8,91), третьим - серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду продюсер и хореограф Илья Авербух (9,54).
Также состоялся забег с участием комиков Фила Воронина, Игоря Джабраилова и Ивана Абрамова. Первым финишную черту пересек Воронин (8,83), вторым - Джабраилов (9,78), третьим - Абрамов (9,83).