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Букин обогнал Плющенко и Авербуха в шоу-забеге на 60 метров в Москве - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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21:14 06.06.2026
Букин обогнал Плющенко и Авербуха в шоу-забеге на 60 метров в Москве

Букин обогнал Плющенко и Авербуха в шоу-забеге на 60 метров на Никольской улице

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкИван Букин
Иван Букин - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
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Иван Букин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурист Иван Букин стал победителем шоу-забега на 60 метров на Никольской улице в Москве, преодолев дистанцию за 8,46 секунды.
  • Среди участников были также Евгений Плющенко и Илья Авербух, занявшие второе и третье места соответственно.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Многократный призер чемпионатов Европы фигурист Иван Букин стал победителем шоу-забега на 60 метров, который прошел на Никольской улице в Москве в рамках Недели легкой атлетики.
Букин преодолел дистанцию за 8,46 секунды. Вторым стал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко (8,91), третьим - серебряный призер Игр-2002 в танцах на льду продюсер и хореограф Илья Авербух (9,54).
Также состоялся забег с участием комиков Фила Воронина, Игоря Джабраилова и Ивана Абрамова. Первым финишную черту пересек Воронин (8,83), вторым - Джабраилов (9,78), третьим - Абрамов (9,83).
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СпортИван Букин (фигурное катание)Евгений ПлющенкоИлья Авербух
 
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