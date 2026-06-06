Генсек Федерации легкой атлетики Сербии надеется на возвращение россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Сербии Слободан Бранкович выразил надежду на скорейшее снятие отстранения с российских легкоатлетов.
- Он отметил, что это повысит уровень турниров.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Сербии Слободан Бранкович выразил надежду на скорейшее снятие отстранения с российских легкоатлетов и отметил, что это повысит уровень международных турниров.
Российские легкоатлеты с 2022 года полностью отстранены от международных турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
"Очень хочу, чтобы российские легкоатлеты вернулись на международные соревнования. Во-первых, потому что Россия - это наши друзья, во-вторых, потому что это повысит уровень турниров. Уровень российских легкоатлетов очень высок, что показал, например, вчерашний Мемориал Знаменских", - сказал Бранкович журналистам.