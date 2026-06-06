Генсек Федерации легкой атлетики Сербии надеется на возвращение россиян

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Сербии Слободан Бранкович выразил надежду на скорейшее снятие отстранения с российских легкоатлетов и отметил, что это повысит уровень международных турниров.