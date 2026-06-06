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Генсек Федерации легкой атлетики Сербии надеется на возвращение россиян - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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22:06 06.06.2026
Генсек Федерации легкой атлетики Сербии надеется на возвращение россиян

Генсек Федерации легкой атлетики Сербии надеется на скорое возвращение россиян

© Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛегкая атлетика, бег
Легкая атлетика, бег - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Сербии Слободан Бранкович выразил надежду на скорейшее снятие отстранения с российских легкоатлетов.
  • Он отметил, что это повысит уровень турниров.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Генеральный секретарь Федерации легкой атлетики Сербии Слободан Бранкович выразил надежду на скорейшее снятие отстранения с российских легкоатлетов и отметил, что это повысит уровень международных турниров.
Российские легкоатлеты с 2022 года полностью отстранены от международных турниров под эгидой Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics).
"Очень хочу, чтобы российские легкоатлеты вернулись на международные соревнования. Во-первых, потому что Россия - это наши друзья, во-вторых, потому что это повысит уровень турниров. Уровень российских легкоатлетов очень высок, что показал, например, вчерашний Мемориал Знаменских", - сказал Бранкович журналистам.
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