© Кадр видео из соцсетей Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море

Россиянин погиб при ударах БПЛА по судам в Азовском море

Краткий пересказ от РИА ИИ Один из пятерых погибших в результате ударов по судам в Азовском море является гражданином России.

Четыре гражданина Азербайджана погибли.

Раненые граждане Азербайджана, размещенные в больнице Ейска, выписаны или находятся в удовлетворительном состоянии и будут выписаны после завершения лечения.

БАКУ, 6 июн – РИА Новости. Один из пятерых погибших в результате ударов по судам в Азовском море не является гражданином Азербайджана и не имеет азербайджанского происхождения, а является гражданином России, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

"В общей сложности четыре гражданина Азербайджана ранены, еще четыре - погибли. Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что тела двух погибших граждан Азербайджана обнаружены, принимаются меры по отправке их останков в Баку

"Судно "Циркон", на борту которого находились двое других граждан Азербайджана, объявленных погибшими, удерживается на месте поражения из-за угрозы взрыва. Спасательными группами России принимаются необходимые меры для доставки судна в порт. Раненые, размещенные в городской больнице Ейска , - Самид Ибадзаде и Рашад Мадатханов - уже выписаны из больницы. Состояние Эмина Валехова и Намига Джафарли также удовлетворительное, и они будут выписаны из больницы после завершения лечения", - отметили в МИД.

Согласно информации, сотрудники азербайджанского посольства в РФ находятся на месте, принимаются меры по оказанию необходимой поддержки гражданам.

"Все граждане Азербайджана размещены в гостинице в городе Ейске и находятся на связи со своими семьями. Граждане, намеревающиеся вернуться на родину и утратившие документы, обеспечены соответствующими свидетельствами на возвращение", - добавили в ведомстве.