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Россиянин погиб при ударах БПЛА по судам в Азовском море - РИА Новости, 06.06.2026
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18:49 06.06.2026 (обновлено: 19:09 06.06.2026)
Россиянин погиб при ударах БПЛА по судам в Азовском море

МИД Азербайджана: россиянин погиб при ударах БПЛА по судам в Азовском море

© Кадр видео из соцсетейПоследствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© Кадр видео из соцсетей
Последствия атаки БПЛА на грузовое судно в Азовском море
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Один из пятерых погибших в результате ударов по судам в Азовском море является гражданином России.
  • Четыре гражданина Азербайджана погибли.
  • Раненые граждане Азербайджана, размещенные в больнице Ейска, выписаны или находятся в удовлетворительном состоянии и будут выписаны после завершения лечения.
БАКУ, 6 июн – РИА Новости. Один из пятерых погибших в результате ударов по судам в Азовском море не является гражданином Азербайджана и не имеет азербайджанского происхождения, а является гражданином России, сообщает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.
"В общей сложности четыре гражданина Азербайджана ранены, еще четыре - погибли. Также установлено, что еще одно лицо, первоначально объявленное погибшим гражданином Азербайджана, не имеет азербайджанского гражданства и происхождения, а является гражданином России", - говорится в сообщении.
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В ведомстве отметили, что тела двух погибших граждан Азербайджана обнаружены, принимаются меры по отправке их останков в Баку.
"Судно "Циркон", на борту которого находились двое других граждан Азербайджана, объявленных погибшими, удерживается на месте поражения из-за угрозы взрыва. Спасательными группами России принимаются необходимые меры для доставки судна в порт. Раненые, размещенные в городской больнице Ейска, - Самид Ибадзаде и Рашад Мадатханов - уже выписаны из больницы. Состояние Эмина Валехова и Намига Джафарли также удовлетворительное, и они будут выписаны из больницы после завершения лечения", - отметили в МИД.
Согласно информации, сотрудники азербайджанского посольства в РФ находятся на месте, принимаются меры по оказанию необходимой поддержки гражданам.
"Все граждане Азербайджана размещены в гостинице в городе Ейске и находятся на связи со своими семьями. Граждане, намеревающиеся вернуться на родину и утратившие документы, обеспечены соответствующими свидетельствами на возвращение", - добавили в ведомстве.
По информации МИД РФ, полученной из российских компетентных органов, ранним утром в пятницу в Азовском море были атакованы теплоходы "Натра" и "Циркон", следовавшие из Турции в порт Ростова-на-Дону под флагами Белиза и Палау соответственно. На обоих судах есть погибшие и раненые, в том числе граждане Азербайджана. Азербайджанский МИД ранее заявлял, что в Азовском море были атакованы беспилотниками два грузовых судна с 25 гражданами страны на борту, пять из них погибли.
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РоссияАзербайджанАзовское море
 
 
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