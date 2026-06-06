Над Ленинградской областью сбили 72 БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Ленинградской областью сбиты 72 беспилотника.
- Боевая работа по сбитию беспилотников продолжается.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Над Ленинградской областью сбиты 72 беспилотника, отражение атаки продолжается, сообщил в канале на платформе "Макс" губернатор Александр Дрозденко.
"Над Ленинградской областью сбиты 72 БПЛА", — написал он
Дрозденко добавил, что боевая работа продолжается.
Угроза БПЛА объявлена и в Санкт-Петербурге. Аэропорт Пулково закрыт на прием и выпуск самолетов.
Третьего июня БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга, пострадали несколько человек. Ликвидацией последствий ударов руководил оперштаб под руководством главы города Александра Беглова.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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