Над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Ленобластью уничтожили 144 украинских беспилотника.
- При атаке на Петербург пострадали три человека.
- В нескольких районах области обломки дронов повредили фасады домов.
- В Ломоносовском районе возник пожар, четыре человека обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали.
- Из зоны рядом с возгоранием временно эвакуировали более 600 жителей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Над Ленобластью уничтожили 144 украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
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"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. В ходе отражения беспрецедентной атаки над территорией нашего региона сбито 144 БПЛА противника", — написал он в Telegram-канале.
Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что при налете дронов на город пострадали три человека. Их состояние оценивают как легкое.
Дрозденко уточнил, что Ленобласти обломки беспилотников повредили фасады домов. В Ломоносовском районе возник пожар, четыре человека обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали. Из зоны рядом с возгоранием временно эвакуировали более 600 жителей.
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