Над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника

"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. В ходе отражения беспрецедентной атаки над территорией нашего региона сбито 144 БПЛА противника", — написал он в Telegram-канале .

Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что при налете дронов на город пострадали три человека. Их состояние оценивают как легкое.

Дрозденко уточнил, что Ленобласти обломки беспилотников повредили фасады домов. В Ломоносовском районе возник пожар, четыре человека обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали. Из зоны рядом с возгоранием временно эвакуировали более 600 жителей.