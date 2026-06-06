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Над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника - РИА Новости, 06.06.2026
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11:15 06.06.2026 (обновлено: 13:52 06.06.2026)
Над Ленинградской областью сбили 144 беспилотника

Дрозденко: над Ленобластью уничтожили 144 дрона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Ленобластью уничтожили 144 украинских беспилотника.
  • При атаке на Петербург пострадали три человека.
  • В нескольких районах области обломки дронов повредили фасады домов.
  • В Ломоносовском районе возник пожар, четыре человека обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали.
  • Из зоны рядом с возгоранием временно эвакуировали более 600 жителей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — РИА Новости. Над Ленобластью уничтожили 144 украинских беспилотника, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
«

"Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. В ходе отражения беспрецедентной атаки над территорией нашего региона сбито 144 БПЛА противника", — написал он в Telegram-канале.

Глава Петербурга Александр Беглов рассказал, что при налете дронов на город пострадали три человека. Их состояние оценивают как легкое.
Дрозденко уточнил, что Ленобласти обломки беспилотников повредили фасады домов. В Ломоносовском районе возник пожар, четыре человека обратились за медпомощью, одного из них госпитализировали. Из зоны рядом с возгоранием временно эвакуировали более 600 жителей.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛенинградская областьАлександр ДрозденкоБезопасностьПулково (аэропорт)
 
 
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