Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 141

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Над Ленинградской областью сбили уже 141 БПЛА.
- В Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах зафиксировали падение обломков БПЛА, вблизи поселка Большая Ижора тушат вспыхнувший пожар.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Число сбитых над Ленинградской областью дронов превысило 140, сообщил губернатор Александр Дрозденко.
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"Над Ленинградской областью сбит 141 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал он в канале на платформе "Макс".
По словам Дрозденко, есть информация о падении обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах.
Сейчас специалисты тушат пожар недалеко от поселка Большая Ижора.
"Мной принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации", — добавил Дрозденко.
Все службы ГО и ЧС приведены в состояние повышенной готовности.
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