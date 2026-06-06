Число сбитых над Ленинградской областью беспилотников увеличилось до 141

Краткий пересказ от РИА ИИ Над Ленинградской областью сбили уже 141 БПЛА.

В Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах зафиксировали падение обломков БПЛА, вблизи поселка Большая Ижора тушат вспыхнувший пожар.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Число сбитых над Ленинградской областью дронов превысило 140, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

« "Над Ленинградской областью сбит 141 БПЛА. Боевая работа продолжается", — написал он в канале на платформе "Макс".

По словам Дрозденко , есть информация о падении обломков в Лужском, Волосовском и Ломоносовском районах

Сейчас специалисты тушат пожар недалеко от поселка Большая Ижора.

"Мной принято решение о создании временного оперативного штаба для реагирования и контроля ситуации", — добавил Дрозденко.