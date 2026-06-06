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ПВО сбила 25 БПЛА над Ленинградской областью - РИА Новости, 06.06.2026
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05:42 06.06.2026 (обновлено: 10:27 06.06.2026)
ПВО сбила 25 БПЛА над Ленинградской областью

Силы ПВО сбили 25 БПЛА над Ленинградской областью

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЗРК "Тор-М2"
ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Над Ленинградской областью сбиты 25 беспилотников.
  • В Санкт-Петербурге объявлена угроза БПЛА, аэропорт Пулково закрыт на прием и выпуск самолетов.
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Над Ленинградской областью сбиты 25 беспилотников, отражение атаки ВСУ продолжается, сообщил губернатор Александр Дрозденко в канале на платформе "Макс".
"Над Ленинградской областью сбиты 25 БПЛА", — написал он.
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Дрозденко также уточнил, что боевая работа продолжается.
Угроза БПЛА объявлена и в Санкт-Петербурге. Аэропорт Пулково закрыт на прием и выпуск самолетов.
Третьего июня БПЛА атаковали объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах Петербурга, пострадали несколько человек. Ликвидацией последствий ударов руководил оперштаб под руководством главы города Александра Беглова.
ВСУ практически ежедневно нацеливают дроны на гражданские объекты в российских регионах. Армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также при помощи БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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