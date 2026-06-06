В Петербурге три человека пострадали от атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Петербурге три человека пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил Александр Беглов.
- Состояние пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Петербурге, их состояние оценивается как легкое, они выписаны домой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
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"Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой", - сказал Беглов, слова которого приводит его пресс-служба.
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