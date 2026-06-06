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В Петербурге три человека пострадали от атаки БПЛА - РИА Новости, 06.06.2026
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11:58 06.06.2026 (обновлено: 13:17 06.06.2026)
В Петербурге три человека пострадали от атаки БПЛА

Беглов: три человека пострадали из-за атаки БПЛА на Санкт-Петербург

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Петербурге три человека пострадали в результате атаки БПЛА, сообщил Александр Беглов.
  • Состояние пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Три человека пострадали в результате атаки БПЛА в Петербурге, их состояние оценивается как легкое, они выписаны домой, сообщил губернатор города Александр Беглов.
«
"Состояние троих пострадавших оценивается как легкое, они выписаны домой", - сказал Беглов, слова которого приводит его пресс-служба.
Вид на Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА
Вчера, 07:40
 
Специальная военная операция на УкраинеСанкт-ПетербургПроисшествияАлександр Беглов
 
 
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