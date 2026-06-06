Балицкий заявил об отсутствии ограничений на движение по "Новороссии"

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Балицкий заявил, что ограничений на движение личного транспорта и рейсовых автобусов по трассе "Новороссия" в Запорожской области нет.

Он добавил, что жители региона могут беспрепятственно передвигаться на личных автомобилях до ЛНР и любых других направлениях.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Ограничений на движение личного транспорта и рейсовых автобусов по трассе "Новороссия" в Запорожской области нет, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.

"Данные ограничения не распространяются на территорию Запорожской области и не касаются передвижения граждан в пределах Запорожской области. Для личного транспорта ограничений нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, жители Запорожской области могут беспрепятственно передвигаться на личных автомобилях до ЛНР и любых других направлениях.

"Рейсовые автобусы работают в штатном режиме. На территории Запорожской области движение рейсовых автобусов по трассе Р-280 "Новороссия" (участок от границы с Республикой Крым до границы с Ростовской областью ) не отменялось и не ограничивалось. Автобусы следуют по своим маршрутам согласно расписанию", - подчеркнул губернатор.