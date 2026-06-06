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Балицкий заявил об отсутствии ограничений на движение по "Новороссии" - РИА Новости, 06.06.2026
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17:15 06.06.2026
Балицкий заявил об отсутствии ограничений на движение по "Новороссии"

Балицкий: в Запорожской области нет ограничений на движение по "Новороссии"

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Балицкий заявил, что ограничений на движение личного транспорта и рейсовых автобусов по трассе "Новороссия" в Запорожской области нет.
  • Он добавил, что жители региона могут беспрепятственно передвигаться на личных автомобилях до ЛНР и любых других направлениях.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн - РИА Новости. Ограничений на движение личного транспорта и рейсовых автобусов по трассе "Новороссия" в Запорожской области нет, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Глава ЛНР Леонид Пасечник своим указом ограничил из-за агрессии ВСУ пассажирские перевозки по дорогам в сторону ДНР, Запорожской и Херсонской областей, Республики Крым, сообщили в пятницу в пресс-службе правительства региона на платформе "Макс".
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"Данные ограничения не распространяются на территорию Запорожской области и не касаются передвижения граждан в пределах Запорожской области. Для личного транспорта ограничений нет", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, жители Запорожской области могут беспрепятственно передвигаться на личных автомобилях до ЛНР и любых других направлениях.
"Рейсовые автобусы работают в штатном режиме. На территории Запорожской области движение рейсовых автобусов по трассе Р-280 "Новороссия" (участок от границы с Республикой Крым до границы с Ростовской областью) не отменялось и не ограничивалось. Автобусы следуют по своим маршрутам согласно расписанию", - подчеркнул губернатор.
По его словам, ситуация на дорогах региона стабильная и контролируемая, транспортное сообщение обеспечивается в полном объеме для всех категорий граждан.
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