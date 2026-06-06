Максим Соколов: в моделях "АвтоВАЗа" уже есть элементы беспилотных систем

Петербургский международный экономический форум традиционно становится площадкой, на которой "АвтоВАЗ" представляет свои новинки и обозначает планы на будущее. О том, насколько успешным оказался запуск аренды Lada по подписке, какие автомобили могут пополнить его модельный ряд, когда начнутся продажи Lada Azimut, когда покажут его гибридную версию, ждать ли роста цен, и какие модели Lada первыми получат элементы беспилотного управления, рассказал в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов. Беседовал Евгений Сидоров.

– Максим Юрьевич, как вы оцениваете первые результаты запуска сервиса аренды автомобилей Lada по подписке? Сколько подписок уже оформлено?

– Ну, в принципе, сервис стартовал, и спасибо всем клиентам, которые выбрали этот продукт. Первый шаг, как говорят наши китайские партнеры, – это половина успеха. И уже несколько десятков любителей и ценителей бренда Lada выбрали именно этот финансовый инструмент не для владения, а пользования автомобилем, сняв с себя проблемы, связанные с техническим осмотром, страховкой, ну и многими другими мелкими, но иногда неприятными проблемами, связанными именно с владением автомобиля. Поэтому мы готовы этот продукт всячески поддерживать и, возможно, тиражировать по разным регионам, и, возможно, даже развивать с точки зрения модельного ряда.

– А какие новые машины планируется включить в этот сервис?

– Смотрим, насколько он будет востребован не только у частных, но и у корпоративных клиентов с точки зрения модели Lada Largus. Ну, поживем – увидим, в конечном счете на все вопросы даст ответы рынок, а наша задача, как клиентоориентированной компании, – предоставить рынку, предоставить нашим клиентам все возможности и продукты для их полного удовлетворения.

– Недавно "АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера, который под кодовым названием "Т-134" показывали президенту России Владимиру Путину. Можете пролить свет на эту модель, когда она может появиться, когда ее могут презентовать и начать производство?

– Говорить о модели еще рано. Надо говорить о том, что есть. И это – лишь дизайнерский образ будущей модели или прототипа. И каким будет его будущее, в настоящий момент еще не определено. То, что кроссоверы являются наиболее растущим сегментом потребительского спроса в мире, это действительно так. Поэтому наши дизайнеры отработали, финализировали данную модель. На какой платформе, с какими силовыми агрегатами она будет – это вопрос будущего.

По крайней мере, сегодня наше настоящее – это другой кроссовер. Lada Azimut. Это уже реальная модель, а не прототип, и даже в рамках Петербургского экономического форума эти автомобили уже будут предоставлены для тест-драйва некоторым участникам. Поэтому, скорее, надо говорить вот об этом, завтрашнем будущем "АвтоВАЗа". Завтрашнем потому, что мы уже в следующем квартале ставим Lada Azimut на конвейерное промышленное производство, а в четвертом квартале он поступит в продажу в наших дилерских центрах.

– К слову о тест-драйвах. Министр финансов Антон Силуанов два года подряд уже катался за рулем новинок, которые привозил "АвтоВАЗ" на ПМЭФ. В этом году именно он протестирует Azimut?

– Поживем – увидим. Форум только начался.

– Cледующий вопрос касается такого щепетильного момента, как цены. Вы не раз уже отмечали, что за прошлый год цены даже снизились за счет некоторых скидочных программ.

– Это правда, это действительно так.

– В этом году все-таки стоит ожидать индексации?

– Индексация была в самом начале этого года, она была во многом предопределена изменением налоговой политики, но, тем не менее, размер, уровень этой индексации был ниже той планки, на которую вырос НДС. Я уже не говорю про наследование инфляции, потому что в теории индексация цены, в основе которой лежит себестоимость, всегда следует в фарватере инфляции. Выше или ниже, но именно к этому в экономической теории идет привязка этих параметров.

У нас уже традиционно несколько лет, а новейшая история "АвтоВАЗа" насчитывает всего четыре года, уровень индексации цен существенно ниже инфляции. И это тоже наш вклад в социальную стабильность, в политику государства, контроль за ценами и, может быть, в звание народного автомобиля, потому что мы стремимся для наших покупателей сделать максимум возможного из того, что предоставляют нам объективные внешние обстоятельства. Поэтому, что касается индексации цен, то мы пока особых предпосылок для какого-то сверхнормативного или сверх ожидаемого, тем более привязанного к уровню инфляции, уровня не видим. Но год еще не закончился. Мы с оптимизмом смотрим на вторую половину этого года и посмотрим, как поведет себя рынок в целом и как будут влиять на него макрофинансовые факторы и ключевой ставки, и курса рубля.

– Президент часто лично тестировал новинки, которые производил "АвтоВАЗ". В частности, он в 2015 году ездил за рулем Lada Vesta, а в 2024 году приезжал на Lada Aura. А есть ли какое-то продолжение истории жизни этих конкретных машин? Знаете ли вы, где они сейчас находятся?

– Я еще помню про желтую "Калину" в 2011 или 2010 году, она точно находится в музее, можете приехать и посмотреть. А что касается Vesta и Aura, мы тоже знаем, где они находятся, можете приехать и посмотреть на нашу музейную экспозицию.

– Здесь, в Петербурге, вы недавно анонсировали гибридную версию Lada Azimut. Кто является производителем гибридной установки для нее, и когда можно ожидать уже готовую машину?

– Когда мы покажем этот прототип, а я рассчитываю на то, что это может произойти до конца этого года или максимум на рубеже 2026-2027 годов, мы тогда и раскроем все технические подробности. Хотя основные параметры я говорил, что и пробег будет достаточно существенным, возможности пробега этого автомобиля около 1 000 километров, и разгон в пределах шести-семи секунд до 100 километров в час. Но тем не менее, все-таки пока лучше, как говорится, один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Мы всегда говорим – это наш стиль – о результатах нашей работы, а если уж что-то обещаем, то всегда выполняем. Поэтому дождемся премьеры прототипа, не старта производства, а премьеры прототипа, эксплуатация которого покажет, стоит ли его ставить на производство на конвейере, и тогда уже будем четко понимать его параметры.

– Вы недавно говорили о том, что не исключаете в будущем появление беспилотных автомобилей Lada. Если немного заглянуть в это будущее, то какие модели вы считаете целесообразным первыми оснастить беспилотными системами?

– Ну, конечно, это же тренд или технология, устремленная в будущее, поэтому – флагманские модели, передовые модели. И надо отметить, что на некоторых из них отдельные элементы АDAS, то есть беспилотности, уже присутствуют. И на автомобилях Vesta, и, естественно, это будет в большей мере проявляться на автомобиле Azimut, да даже на автомобиле Niva. Казалось бы, с ее 50-летней почти историей, я в данном случае имею в виду Niva Travel, у нее история чуть поменьше, но тоже значительная, корнями уходящая в прошлый век или даже в прошлое тысячелетие. Тоже отдельные элементы, подсказки для водителя, они присутствуют при парковке, например. Поэтому, конечно, мы работаем над этим.

Но если говорить о каких-то третьих, четвертых, пятых уровнях беспилотности, то, конечно, они в большей степени характерны для автомобилей, которые основаны на электронной компонентной базе, соответствующей электромобилям или гибридным автомобилям. И, наверное, говоря о том, в каких моделях они в большей степени будут проявляться, то можно говорить именно об электрической платформе.

– Продолжая тему технологий, они сегодня стремительно развиваются, и будет ли когда-нибудь, на ваш взгляд, летающая Lada?