"План на лето - родить": Дина Аверина сообщила о беременности

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила о своей беременности.

Авериной 27 лет. Она является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряным призером Олимпийских игр в Токио.