"План на лето - родить": Дина Аверина сообщила о беременности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Серебряный призер Олимпиады и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила о своей беременности.
- Дина Аверина и олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, поженившиеся в июле 2025 года, решили провести лето и родить ребенка в Нижнем Новгороде.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости. Серебряный призер Олимпиады и 18-кратная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина сообщила о своей беременности.
В июле 2025 года Аверина вышла замуж за фигуриста, олимпийского чемпиона Игр 2014 года в Сочи Дмитрия Соловьева. Спортсмены познакомились в 2024 году на съемках шоу "Ледниковый период", где выступали в паре.
"Мой план на это лето - родить. Мы с Димой давно знаем пол будущего ребенка, но хотим до последнего держать его в секрете. Я родом из Нижнего Новгорода. Там есть врачи, которым я доверяю. Поэтому мы решили провести лето в Нижнем Новгороде и заодно там родить", - приводит слова Авериной The Voice.
Авериной 27 лет. Она является 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и серебряным призером Олимпийских игр в Токио.
Соловьеву 36 лет. Фигурист является олимпийским чемпионом Игр в Сочи в командном турнире и серебряным призером Олимпийских игр в Пхенчхане в командных соревнованиях в дуэте с Екатериной Бобровой.
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