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Авербух предположил, что может появиться мини-вариант фигурного катания - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
22:01 06.06.2026 (обновлено: 23:56 06.06.2026)
Авербух предположил, что может появиться мини-вариант фигурного катания

Авербух предположил, что вскоре может появиться мини-вариант фигурного катания

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИлья Авербух
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Илья Авербух. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Авербух предположил, что соревнования по фигурному катанию вскоре будут проводиться в мини-формате.
  • Он добавил, что все виды спорта идут в сторону уменьшения.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух предположил, что соревнования по фигурному катанию вскоре будут проводиться в мини-формате.
В настоящее время в России и многих странах мира становится популярным падел - компактная разновидность тенниса. В турнирах по паделу принимают участие многие представители политической и деловой элиты, шоу-бизнеса.
"Все виды спорта идут в сторону уменьшения. Был теннис, теперь мы все играем в падел - поменьше, поудобнее. Был баскетбол, стал баскетбол 3х3. Был хоккей, там тоже появился формат 3х3. Я думаю, фигурное катание тоже скоро превратится в короткий формат - маленький лед, без беговых, только прыжки. Его и будут развивать. Но мне нравится заниматься классическими видами спорта", - сказал Авербух журналистам.
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