Авербух предположил, что может появиться мини-вариант фигурного катания

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Илья Авербух предположил, что соревнования по фигурному катанию вскоре будут проводиться в мини-формате.
- Он добавил, что все виды спорта идут в сторону уменьшения.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух предположил, что соревнования по фигурному катанию вскоре будут проводиться в мини-формате.
В настоящее время в России и многих странах мира становится популярным падел - компактная разновидность тенниса. В турнирах по паделу принимают участие многие представители политической и деловой элиты, шоу-бизнеса.
"Все виды спорта идут в сторону уменьшения. Был теннис, теперь мы все играем в падел - поменьше, поудобнее. Был баскетбол, стал баскетбол 3х3. Был хоккей, там тоже появился формат 3х3. Я думаю, фигурное катание тоже скоро превратится в короткий формат - маленький лед, без беговых, только прыжки. Его и будут развивать. Но мне нравится заниматься классическими видами спорта", - сказал Авербух журналистам.