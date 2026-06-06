Авербух предположил, что может появиться мини-вариант фигурного катания

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф и продюсер Илья Авербух предположил, что соревнования по фигурному катанию вскоре будут проводиться в мини-формате.