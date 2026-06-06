Авербух надеется, что ISU допустит россиян до международных соревнований

МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду хореограф и продюсер Илья Авербух выразил надежду на то, что разум посетит совет Международного союза конькобежцев (ISU), и организация допустит российских фигуристов до участия в международных соревнованиях.