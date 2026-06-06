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Авербух надеется, что ISU допустит россиян до международных соревнований - РИА Новости Спорт, 06.06.2026
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21:41 06.06.2026
Авербух надеется, что ISU допустит россиян до международных соревнований

Авербух об отстранении российских фигуристов: надеюсь, разум посетит совет ISU

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИлья Авербух
Илья Авербух - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Илья Авербух. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Илья Авербух выразил надежду на то, что российских фигуристов допустят до участия в международных соревнованиях.
  • На следующей неделе в Тенерифе пройдет заседание совета ISU, который рассмотрит вопрос допуска россиян.
  • Авербух считает, что отстранение российских спортсменов в зимних видах спорта связано с доминированием европейских, американских и канадских представителей в организациях, принимающих решения.
МОСКВА, 6 июн - РИА Новости, Андрей Симоненко. Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду хореограф и продюсер Илья Авербух выразил надежду на то, что разум посетит совет Международного союза конькобежцев (ISU), и организация допустит российских фигуристов до участия в международных соревнованиях.
Российские фигуристы отстранены от международных турниров. На следующей неделе в Тенерифе (Испания) пройдет заседание совета ISU, который, как ожидается, рассмотрит вопрос допуска россиян, а также конгресс организации.
"Это как сидеть и гадать на кофейной гуще. Основная проблема связана с тем, что в летних видах спорта в принимающие решение органы, международные федерации, входят в том числе большое количество представителей стран БРИКС, Латинской Америки. Все, что касается зимних видов спорта - это история европейская, американская и канадская. Они там полностью правят бал. Я думаю, с этим связано наше отстранение в зимних видах спорта. Но я надеюсь, мы посылаем всю энергию, посылаем все, что можем посылать, кроме энергии, чтобы разум их посетил", - сказал Авербух, отвечая на вопрос, какие у него ожидания от совета и конгресса ISU.
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Фигурное катаниеСпортИлья АвербухМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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